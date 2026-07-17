Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş\'ın transferine engel olmaya çalışmış

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride bıraktığımız hafta Alman file bekçisi Alexander Nübel'i kadrosuna katmıştı.

TRANSFERDE TANIDIK ENGEL

Siyah-beyazlıların bu transfer süreci devam ederken, perde arkasında eski bir tanıdığın süreci baltalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Alman basınındaki haberlere göre; Beşiktaş’tan resmi teklif alan Alexander Nübel, Türkiye ve kulüp hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş olan vatandaşı Loris Karius ile iletişime geçti. Ancak Karius, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını öne sürerek Nübel’e olumsuz bir referans verdi. Kulüp hakkında olumsuz görüş bildiren Karius'un, vatandaşına bu transfere onay vermemesi yönünde tavsiyede bulunduğu dile getirildi.

KRİZİ GRAF ÇÖZDÜ

Karius’un bu olumsuz yönlendirmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin hızlıca aksiyon aldığı ve Alman scout şefi Eduard Graf'ın devreye girerek Alexander Nübel ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve ikna ettiği belirtildi.