Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak - Son Dakika
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Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
18.07.2026 08:53
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Giderleri devletçe karşılanan ve çift maaşla aylık gelirleri yarım milyon lirayı bulan milletvekilleri, İstanbul Esenyurt'ta uygun fiyatlı daire sahibi olmak için kooperatif kurdu. Devletin dar gelirliler için yaptığı sosyal konutlarla aynı fiyata (1.8 milyon TL) 1+1 dairelerin yer aldığı proje kataloğu mecliste vekillere dağıtılırken, kooperatif başkanı AK Partili Ali Temür projenin herkese açık olduğunu ve arsa pazarlığının sürdüğünü savundu.

Vatandaşın kiralık ev bulmakta zorlandığı ve barınma krizi yaşadığı bir dönemde, cep telefonu faturalarına kadar birçok gideri devlet tarafından karşılanan milletvekilleri ucuz ev sahibi olmak için kooperatif kurdu. Aylık gelirleri yarım milyon lirayı bulan vekillerin, İstanbul'da dar gelirli vatandaş için yapılan sosyal konut fiyatına lüks daireler edineceği projenin detayları ortaya çıktı.

AYLIK GELİRLERİ 512 BİN TL!

Milletvekillerinin cep yakan maaş tablosu ve erken emeklilik avantajları yeniden gündemde. Mevcut sistemde milletvekillerinin güncel mali tablosu şu şekilde:

  • Milletvekili Maaşı: 310 bin 336 TL
  • Emekli Milletvekili Maaşı: 201 bin 677 TL

Sadece 2 yıl vekillik yapan herkes ömür boyu emekli maaşı almaya hak kazandığı için, TBMM'deki 600 milletvekilinden 450'si hem vekil hem de emekli maaşını aynı anda alıyor. Bu durumdaki vekillerin aylık toplam geliri tam 512 bin lirayı buluyor.

DAR GELİRLİ FİYATINA VEKİLLERE KONTANJAN

Milyonlarca liralık gelire sahip vekillerin, devletin dar gelirli vatandaşlar için en ücra bölgelerde inşa ettiği ve fiyatı 1.8 milyon liradan başlayan sosyal konut fiyatına İstanbul'da ev sahibi olmaya çalışması büyük tepki çekti. AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür’ün başkanlığında kurulan "Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir" isimli konut yapı kooperatifi, İstanbul Esenyurt’taki 123 dönümlük devasa arsanın bir bölümünü gözüne kestirdi.

Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

KATALOG REKABETİ: 1+1 DAİRELER 1.8 MİLYON TL

Sözcü'de yer alan habere göre; tüm milletvekillerine gönderilen "temsili proje" kataloğunda fiyat listesi ise piyasa koşullarının oldukça altında kaldı. Taslak projede öngörülen daire fiyatları şu şekilde listelendi:

  • 1+1 Daireler: 1.8 Milyon TL
  • 2+1 Daireler: 2.8 Milyon TL
  • 3+1 Daireler: 4.1 Milyon TL

"UCUZ FALAN DEĞİL, İSTEYEN GELSİN"

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından projenin başındaki isim olan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, eleştirilere yanıt verdi. Daha önce Ankara’da da benzer bir kooperatif kurduğunu belirten Temür, İstanbul projesinin bazı milletvekili ve bürokratların talebi üzerine doğduğunu ifade etti. 

Temür savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Şu an arsa sahibiyle pazarlık yapıyoruz ve fiyatı aşağı çekmeye çalışıyoruz. Kooperatife üye alımımız sürüyor. İsteyen herkes girebilir, sadece milletvekillerine özel değil, kapımız açık. Yazıldığı gibi 'ucuz konut' falan da değil, ortada henüz inşa edilmiş bir konut yok. Arsanın üçte birine talip olduk. Eğer mal sahibiyle tam olarak anlaşırsak, kat karşılığı müteahhide vereceğiz."

Vekillerin yüksek maaşlarına rağmen bu tarz bir organizasyonla uygun fiyatlı konut arayışına girmesi, kamuoyunda "fırsat eşitliği" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ali Temür, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alyans. İnşaat Alyans. İnşaat:
    MİLLETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN YA ALLAH AŞKINA ÇOKMU İHTİYAÇLARI VAR VEKİLLERİN BUNU SUNMAK DAHİ AYIBIN ÖTESİNDE 0 0 Yanıtla
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