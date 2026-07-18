Babacan\'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİVİ6 ekranlarında yayınlanan “Anketler Konuşuyor” programında Tacire Baktaş ve Mehmet Ali Kulat’ın sorularını yanıtladı. Hükümetten ayrıldığı 2015 yılından sonraki dış politikayı sert bir dille eleştiren Babacan, 2023 seçimlerinin ardından göreve gelen kabinedeki 5 ismi bizzat arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

5 BAKANI ARAYIP TEBRİK ETMİŞ

Hükümetten 2015 yılında ayrıldığını hatırlatan Ali Babacan, 2016 ile 2023 yılları arasında dış politikada çok vahim hatalar yapıldığını söyledi. 2023 sonrası göreve gelen 5 bakanı arayıp tebrik ettiğini vurgulayan Babacan, konuya ilişkin şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Yani gerçekten ülkeye büyük zarar veren, hani bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz denir ya, o tür işlerin yapıldığı berbat bir dönem yaşadık. Ama 2023 seçimlerinden sonra, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması, Yaşar Güler Paşa'nın Milli Savunma Bakanı olmasıyla beraber ki onlar kendi aralarında da uyumlu çalışan bir ekipti. Yeniden bir toparlama dönemi gördük.

Yani o 2016-2023 arasındaki altı yedi yıllık gerçekten berbat bir dış politika döneminden sonra hatalardan vazgeçme, yaraları tamir etme ve Türkiye'yi olması gereken bir hatta yeniden sokmayla ilgili bir gayret var. 2023 seçimlerinden sonra hükümet kuruldu ya, o kurulan hükümette ekonomi tarafında Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı ve Mehmet Şimşek. Dış politika ve güvenlik tarafında da bu üç isim, bahsettiğim üç isim. Bunlar daha önce bizim yakından tanıdığımız, beraber çalıştığımız isimler. Ve bunların olması açıkçası bana ümit verdi ve ben bu isimlerin hepsini aradım, tebrik ettim. 'Ya' dedim 'tamam seçimi kaybettik, kazandınız ama sizlerin bu pozisyonda olmalarına ben sevindim' dedim bu beş isme de."

"HALUK LEVENT VE AHBAP OPERASYONUNDA GEÇ KALINDI"

Haluk Levent ve AHBAP operasyonuna ilişkin hükümetin geç adım attığını savunan Babacan, yargı süreci tamamlanmadan kimseyle ilgili peşin hüküm oluşturulmaması gerektiğinin altını çizerek "Eğer bu kadar büyük rakamlar varsa bu kadar büyük hadiseler varsa siz bugüne kadar niye bunları incelemediniz? Depremde deniyor, aradan üç buçuk yıl geçmiş, bu sürede neden bir şey yapmadınız? Eğer on milyon, yüz milyon gibi rakamlar var ise orada Sayıştay’dan devletin denetim birimlerinden çok insan var. Hesap kitaptan anlayan devlette çok insan var. Uzman denetçiler bakarlar şöyle bir on beş dakika karıştırsın anlar zaten bir halt var mı yok mu diye. Buradaki sorun şu: Yıllardır devam ediyor, ediyor, ediyor. Ondan sonra büyük operasyon. Peki zamanında niye yapmadınız? Böyle kamuoyunda tanınan, bilinen, rakamları büyük olan kuruluşların çok erken aşamada denetlenmesi lazım. Yani bunu 'yapamadık, bilemedik, erişemedik…' Vallahi külahıma anlatsınlar. Ya. Ben bu ülkenin ekonomisini tam on bir yıl boyunca yönettim. Devlet bilir. Yeter ki o niyet olsun. Ama kötü niyetli insanlarla, devlet içerisindeki kötü niyetli insanlarla arka planda bir işbirliği var ise o zaman iş başka yere gider. Yani göz yumma, bile bile önünü açık tutup birilerine menfaat sağlama ya da 'biraz daha büyüsün de ondan sonra bizim asıl siyasi hedeflerimiz var. O siyasi hedeflerle ilgili kişiler de ağa takılsın.' Mesele biraz mali operasyon gibi görünür. Ama mali operasyon sonucunda da o asıl siyasi hedeflediğimiz kişilerle ilgili de işlem yapılsın. Tabi bunlar iyi şeyler değil. Hukuk devleti böyle yönetilmez. Ama çözüm de bir o kadar kolay. Yani işin başındakinin sapa sağlam olması lazım. Yani 'çalmayacağım, çaldırmayacağım arkadaş' demesi lazım. 'Çalanın canına okuyacağım' demesi lazım. Bu böyle çözülür başka türlü olmaz" ifadelerine yer verdi.

İTTİFAK SAFHA SAFHA GENİŞLEYECEK"

Yeni Yol Grubu ve ittifak çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplandırırken yeni bir alternatif inşa etmek için başka partiler ve müstakil siyasilerle görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Babacan, çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi: "Yeni bir alternatif inşasıyla ilgili de çok şükür gayet olumlu, adım adım ilerleyen bir sürecin de şu anda tam içindeyiz. Bu yeni alternatif inşasında önceliğimiz, beraberce hareket edebileceğimiz, aynı ittifak içerisinde olacağımız siyasi partiler. Yani bu da safha sahfa genişleyecek, öyle görünüyor çok şükür. Yani bu aşamada olmasa bile daha sonraki aşamalarda, aynı ittifak yapısı içerisinde olabileceğimizi düşündüğümüz siyasi partilerin sayısı az değil.

Bizim derdimiz şu: Gerçekten, bu ülkeyi seven, temiz yönetim iddiasında samimi olan, çok önemli bizim için yani temiz yönetim iddiası. Hani siyasette ahlakı baz alan bir yönetim anlayışı. Bunlar bizim çok çok, çok çok önemli. Çünkü bunlar olmayınca olmadığını gördük. Yani temiz yönetim olmayınca ülkenin nasıl başının derde girdiğini gördük. Tabii temiz yönetim iddiası sadece merkezi yönetimde olmaz. Yani belediyelerde de o temiz yönetim iddiası çok kıymetlidir. Ve bunların bir testten geçmesi gerekir. Yani eğer biz bakarız muhataplarımıza, eğer gerçekten temiz yönetim iddiası varsa samimi bir şekilde, 'Arkadaş, bu yolsuzlukları kökten kaldıracağız bu ülkeden' diyorlarsa, bunda da samimilerse biz herkesle otururuz, konuşuruz. Yani hiç, hiç mesele değil. Yani bu ittifak yapısı daha da genişler."

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HORTUMLARI YENİDEN KESMEK LAZIM"

Türkiye’nin yeterli kaynağı olduğunu ve emekli ile asgari ücretlinin hakkı ve alın terinin başka yerlere gittiğini öne süren Babacan, "hortumları kesmek" gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Ülkedeki kaçaklar tıkanınca, güven oluşunca, kaynaklar, ülkenin kaynakları, sağlam esaslara bağlanınca, emeklinin de yüzü güler, asgari ücretlinin, esnafın da yüzü güler, çiftçinin de yüzü güler. Yani devletin gelirleri var, var ama havuzun dibinde de bir sürü delikler var. Yani gelen haydan gelen huya gidiyor gibi bir durum var. Yani gelir tamamen o deliklerden kaçıyor. Dolayısıyla o delikleri tıkamak gerekiyor.

Hatırlarsanız meşhur bir hortumlama meselesi vardı. 'Devletin kaynaklarını birileri hortumluyor, biz onları keseceğiz, milletin cebine bağlayacağız' derdik. Şu anda aynı noktadayız. Başka bir şey değil. Yani iki nokta yedi trilyon faiz ödeniyor bu yılın bütçesinden. Niye ödeniyor bu kadar yüksek faiz? Güven olmadığı için. Yüksek risk güvensizliğin olduğu yerde faiz yüksek olur. Güveni sağlayınca faizler düşer. Faize harcadığınız parayı millete harcadığınızda da ülkenin yüzü güler."

"DİNDAR NESİL DEDİLER; ATEİZM, DEİZM..."

Ali Babacan, Türkiye’de halkın bir numaralı konusu ekonomi ve geçim sıkıntısı olsa da manevi alanda yaşanan çözülmeye de dikkat çekti: "Bu değerlerde de zaman içerisinde ciddi bir aşınma olduğunu da görüyoruz maalesef. Bir yandan ülkeyi yönetenler 'Biz dindar bir nesil yetiştireceğiz.' iddiasıyla kendilerini ortaya atmışken, sonuçlar itibariyle baktığımızda ateizmin, deizmin arttığı, sanal kumar ve sanal bahisin gittikçe yaygınlaştığı ve gençlerimizin de herhalde şu son yirmi yıllık dönemde en umutsuz olduğu bir tablo maalesef şu anda bize Türkiye tablosu olarak sunulmuş durumda."

Ekonomik sorunların sanal kumarı tetiklediğini belirten Babacan, insanların alın teriyle helal kazanç yerine kısa yoldan kazanca yöneldiğini ifade etti. Kumarhanenin yasak olduğu ülkede sanal bahis ve kumarın yasal hale getirildiğini vurgulayan Babacan, şu ifadeleri kullandı: "Herkesin cep telefonunda şu anda yüzlerce kumar makinesi var. Ve bunlar yasal web sitelerinden giriliyor. Diyorlar ki yasa dışı kumarla, yasa dışı bahisle mücadele ediyoruz diyorlar. Çünkü baktığımızda lisans verdikleri, izin verdikleri şirketler genelde iktidara yakın şirketler. Ama dışarıdan yasal olmayan bir şekilde oynattıkları zaman bazıları, o iktidara yakın şirketlerin bir bakıma cirosundan, kârından almış oluyorlar ya. Mücadele de tam yasa dışı olanlarla mücadele. Yani mücadele ediyoruz denilen şu anda sadece yasa dışıyla mücadele ediyorlar. Çünkü bunlar tekellerini korusunlar, bunlar iyi para kazansınlar diye.

Bir başka vahim durum da, yasal kumarın ve yasal bahisin reklamının serbest olması. Bakın bugün Türkiye'de sigara reklamı yasaktır, içki reklamı yasaktır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da pek çok ülkede yasaktır. Çünkü bu kötü alışkanlıktır, zararlı alışkanlıktır. Tamam, yasakçı bir zihniyet olmasın ama en azından reklamı yapılmasın diye reklamına izin verilmez. Şu anda cayır cayır sanal kumar ve sanal bahis reklamı yapılıyor Türkiye'de. Açtığınız zaman cep telefonu önünüze geliyor. İktidar bunu sadece izliyor. İzlemekten izlemeye en ufak bir adım attıkları yok. Zaten ilk lisans verdiklerine ben hayret etmiştim. Yani dindar nesil yetiştireceğiz iddiasıyla ülkeyi yöneten insanların sanal kumar ve sanal bahisin önünü açacak bir şekilde bunlara nasıl lisans verdiler, nasıl izin verdiler ben hayret etmiştim. Yani bizim zamanımızda kurduğumuz AK Parti böyle bir yer değildi yani."

"BU KADAR BÜYÜK TOPLUMSAL YARA VARKEN HÜKÜMET KILINI KIPIRDATMIYOR"

Sanal kumar konusundaki eleştirilerini sürdüren DEVA Partisi lideri, engellemenin çok kolay olduğunu savundu: "Şimdi bu kadar büyük bir toplumsal yara varken, bu kadar büyük bir sorun varken ülkeyi yönetenlerin buna kayıtsız kalması, kıllarını bile oynatmaması gerçekten inanılır gibi değil yani. Yani para bu kadar önemli mi ya? Yani her şey para mı? Ben anlayamıyorum. Eğer ciddiysen, eğer kumar kötü bir şeyse, bahis kötü bir şeyse bunları kapatmak inan çok kolay. Bakın bu gece saat sıfır sıfırda kapatılabilir bunlar. Çünkü bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden anonim bir hesap bile bulunup sabahın altısında yaka paça karakola götürülüyor mu? Cumhurbaşkanı'na hakaret varsa onu buluyorlar. Demek ki kafaya koydukları zaman buluyorlar. Efendim şöyleymiş, böyleymiş, kim ne oluyor... Hikaye. Hiç kimseyi kandırmasınlar yani. Çünkü bu sadece internetten erişme meselesi değil. Bir de bunun arkasında ödeme sistemleri var. Para dönüyor. İnternetten yaptığınız her ödemenin döndüğü bir ödeme mekanizması var. Ve bu ödeme sistemlerine izin veren de BDDK. Türkiye'de BDDK'nın izin vermediği bir ödeme sistemi kurulamaz, kullanılamaz."

"EKONOMİNİN BAŞI DİYE BİR ŞEY YOK; ÜLKENİN BAŞINA TALİBİZ"

İttifakı genişletmek istediklerini söyleyen Babacan, “ekonomi ne kadar sürede düzelebilir?” sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Evelallah devlet yapısını bir ayda tamamen yeniden kurabiliriz. En pespaye kurum bile bir ayda ayağa kalkar. Altı ay geçtiğinde ekonomik iklim tamamen değişir. Ama en geç iki yılın sonunda da tamamen o bizim parlak dönemlerimiz vardı ya Türkiye'nin, hâlâ insanların hayırla yâd ettiği parlak dönemler... O parlak dönemleri hemen hızlı bir şekilde oluştururuz. En geç iki yıl içerisinde bunların hepsi olur. Fakat özellikle özgürlüklerle ilgili ortam, basın özgürlüğü veya yargı bağımsızlığı. Şimdi bunlar anlık şeyler."

AK Parti çevrelerinden gelen "Destek verin işler toparlansın" çağrılarına da kapıyı kapatan Babacan, şu açıklamayı yaptı: "Ben diyorum ki artık işler çok değişti. Bütün yetki bir kişide. Onun dışındaki kişilerin artık fazla bir etkisi yok, yetkisi de yok, imza yetkisi falan yok yani. Biz ülkenin başına geçmeye talibiz. Ekonominin başı diye bir şey yok artık yani. Tek bir pozisyon var mevcut sistemde. O da ülkenin başında olmak. Biz ona talibiz."

"DÜNYA KUPASI’NI İSPANYA KAZANSIN İSTİYORUM"

Ali Babacan, sporun ötesinde siyasi gerekçelerle Dünya Kupası finalinde İspanya'yı desteklediğini belirtti: "Genelde sporla ilgili konularda hani hak eden kazansın, iyi olan kazansın denir ama öte yandan da İspanya'nın, İspanya hükümetinin ve İspanya halkının Gazze ve arkasından da İran savaşıyla ilgili tutumu, duruşu gerçekten çok kıymetliydi. İspanya'yla Türkiye arasında, yani toplumlar arasında da güzel bir bağ oldu. Özellikle dijital ortamda, sosyal medyada insanlar birbirine yazdığı, birbirini alıntıladığı, gerçekten halklar arasında da güzel bir dostluk bağı oluştu.

İspanya bizim biliyorsunuz Avrupa Birliği konusunda en kuvvetli destekçilerimizden birisidir. Yani baştan beri hangi İspanyol hükümeti olursa olsun Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olması gerektiğini savunmuştur. Bu da kıymetli bir şey. Yani İspanya'dan hiçbir zaman sıkıntı yaşamamışızdır mesela. O açıdan da kıymetli. Dolayısıyla gönlüm oralarda ister istemez yani. Ama sporun genel ilkeleri olarak kim hak ettiyse, kim çok çalıştıysa kim iyiyse kazansın diyebilirsek de bu sefer gönül biraz İspanya'dan yana."