Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen - Son Dakika
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Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen

17.07.2026 22:21
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New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile görsel şölen düzenlendi. Gökyüzü, finalde karşı karşıya gelecek İspanya ve Arjantin'in bayrakları ile armaları ve 2026 FIFA Dünya Kupası Finali logosuyla aydınlatıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda büyük finale sayılı günler kala, dev organizasyona ev sahipliği yapan şehirlerden New York, unutulmaz bir görsel şölene sahne oldu. Şehir semalarında yüzlerce drone ile gerçekleştirilen ışık gösterisi, futbolseverlere büyüleyici anlar yaşattı.

BÜYÜLEYİCİ DRONE ŞOVU

Futbol dünyasının kalbi, 19 Temmuz'da oynanacak dev final için atıyor. Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı büyük mücadele öncesinde New York'ta gökyüzü, teknolojinin ve sanatın birleşimiyle aydınlandı. Gece karanlığında aynı anda havalanan yüzlerce senkronize drone, izleyenlerin nefesini kesen koreografilere imza attı.

İSPANYA VE ARJANTİN LOGOLARI KARŞI KARŞIYA

New York silueti üzerinde yükselen dronelar, ilk olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin resmi logosunu ve büyük günün tarihini simgeleyen "THE FINAL JULY 19" yazısını gökyüzüne nakşetti. Hemen ardından, bu tarihi finalde karşı karşıya gelecek olan iki futbol ekolünün; İspanya ve Arjantin'in ülke bayrakları ile milli takım armaları gökyüzünde belirdi. İspanya'nın "RFEF" logolu kırmızı ağırlıklı arması ile Arjantin'in üç yıldızlı "AFA" arması, New York gökdelenlerinin üzerinde yan yana gelerek adeta dev finalin ilk düdüğünü gökyüzünde çaldı.

YOĞUN İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgiyle takip ettiği, cep telefonlarıyla anbean kaydettiği bu büyüleyici drone gösterisi, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak büyük beğeni topladı. 

İşte o anlar:

Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen
Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen
Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen

Dünya Kupası, Arjantin, New York, İspanya, Futbol, Şölen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası finali öncesi yüzlerce drone ile eşsiz şölen - Son Dakika
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