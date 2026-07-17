Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU VE SAVCI SAYAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Cenaze törenine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Partili Savcı Sayan arasında cami avlusunda yaşanan diyalog damgasını vurdu. Aracına binmek üzere olan eski Kılıçdaroğlu’na yaklaşan Sayan'ın, "Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav'a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben" dediği görüldü. Bu sözlere karşılık Kılıçdaroğlu sadece "Neyse sağlık olsun" diyerek aracına yöneldi.

ÖNDER SAV SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Görüntülerin ardından, diyalogda adı geçen isim olan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan konuya ilişkin net açıklamalar geldi. Savcı Sayan’ın 16 yıl öncesine ait bir uyarıyı dile getirdiğini belirten Sav, "Kendisinin bu sözleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık adaylığını açıklamasından önce konuştukları ve onu uyardığı yönünde. Sayan’ın 'Sen bırak, Deniz Baykal gelsin. Daha sonra parti seni genel başkan yapar' dediği anlaşılıyor. Ancak Baykal’ın istifaya zorunda kalması anındaki olaylarla bugünleri kıyaslamamak gerekir. 16 yıl önce yaşanan siyasi olaylar farklıydı" ifadelerini kullandı.

"’PİŞMAN OLMADIM’ DEMEM ÇOK AYIP OLUR"

16 yıl önce Deniz Baykal'ın istifasının ardından oluşan kaotik ortamda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun aksine Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasında yarar gördüğünü itiraf eden Önder Sav, bugünkü manzaraya dair çok sert eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki kurultayda genel başkanlığı Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından bu sonucu demokratik bir olgunlukla karşılayamadığını öne süren Sav, son yaşanan hukuki süreçlere değinerek şunları söyledi:"O kaotik ortamda elbette bir çıkış yolu aramak gerekiyordu ve ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasında yarar gördüm. Ama şimdi bu yaşananlara, hele hele bugün mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarına baktıktan sonra ‘pişman olmadım’ demem çok ayıp olur elbette."