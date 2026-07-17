Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcileri karşı karşıya getirdi.

“BİZ BÜYÜK DEPREMİ TEZ ZAMANDA BEKLİYORUZ”

Sarsıntının ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin Marmara Bölgesi’ndeki genel gerilimin bir göstergesi olduğunu savunarak, "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz" uyarısını yinelemişti.

DR. DEMİRTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: DEPREM BİLİMİ HİÇ BU KADAR ZULÜM GÖRMEMİŞTİ

Görür’ün 3,9 büyüklüğündeki bir deprem üzerinden büyük Marmara depremine yönelik zamanlama uyarısı yapması, diğer deprem bilimcilerin tepkisini çekti. Dr. Ramazan Demirtaş, Görür'ün iki durum arasında kurduğu bağa sert eleştiride bulunarak, "Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti" sözleriyle tepki gösterdi.

GÖRÜR’DEN YANIT: SANA NE FAYDAN

Meslektaşlarından gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayınlayan Prof. Dr. Naci Görür, tartışmaların medya önünde yapılmasını eleştirerek odağın "fay hatları" değil "kent güvenliği" olması gerektiğini savundu.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun? Deprem dirençli kentler kur. Sana ne faydan! Kur bir Bakanlık vesselam."