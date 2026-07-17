Ankara'da Organize Suç Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Organize Suç Operasyonu: 12 Tutuklama

Ankara\'da Organize Suç Operasyonu: 12 Tutuklama
17.07.2026 08:12
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, silah ve tehdit belgeleri ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Ağa" lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturmada, örgüt üyelerinin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

BULUŞMA EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Polis ekipleri, suç örgütü liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını ve silahları burada sakladığını tespit etti.

Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri görüntüler ve tehdit içerikli mesajlar bulundu.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Organize Suç Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika

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