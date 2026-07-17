Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
17.07.2026 09:21
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir bahis operasyonu yapıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılmasını; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldığını ifade etti.

KULÜP YÖNETİCİLERİNİN BAHİS HAREKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Gürlek, kapsamlı soruşturmayı hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

"ŞAİBELİ YAPI VE İLİŞKİLERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"

Temiz futbolun tesisi ve sporun güvenilirliğinin korunması için yargısal sürecin devam edeceğini belirten Gürlek, "Milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

17 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ YURT DIIŞINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17 şahsın yakalandığı, 2 şahsın ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen BAHİS ŞİKESİ soruşturma dosyası kapsamında; ülkemizde yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak çalışma yapılmıştır.

Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde Rakip takım lehine olan bahisler, Gol İçerikli Bahisler (alt-üst vb), Oyuncu Yönünden Oynanan Bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmiş,

Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 17.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, *17 şahıs yakalanmış 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiştir."

İSİMLER VE KULÜPLER BELLİ OLDU

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler ve isimlerin bağlı olduğu kulüpler de belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet (Bahis Şikesi) suçuna ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli tespitlere ulaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddaa, Bilyoner ve Birebin bahis platformlarından; hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri temin edilerek analiz edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst vb.) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiştir.

MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi neticesinde aşağıda bilgileri yer alan toplam 19 şüpheli hakkında işlem tesis edilmiştir:

Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dracarys null Dracarys null:
    küçükbaş operasyonu İle büyükbaşlara korku ve diz çöktürme operasyonu. 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    Hadi devlet eliyle oynatılan bahislerede bir yasak getirinde görelim kararlı oldugunuzu 0 0 Yanıtla
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