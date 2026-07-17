Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe\'de düğün krizi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, nişanlısı Esan Metraş ile dünyaevine girmeye hazırlanırken düğün öncesi ilginç bir iddia ortaya atıldı.

BAŞKANLARINI DÜĞÜNE DAVET ETTİ

Başarılı futbolcu İsmail Yüksek, düğününe kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkanlardan Ali Koç ve Sadettin Saran'ı da davet etti.

AZİZ YILDIRIM, SADETTİN SARAN'I İSTEMEDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Sadettin Saran ile aynı ortamda bulunmak istemedi. Bu durumun İsmail Yüksek aracılığıyla Sadettin Saran’a iletildiği, Saran'ın da ''İsmail’in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem'' diyerek düğüne katılma kararından vazgeçtiği belirtildi.