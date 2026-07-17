Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

17.07.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatını kaybeden Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen törenle ve eşinin yanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanırken; cenazeye katılan AK Partili Savcı Sayan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ayaküstü sohbet gündeme damga vurdu.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze törenine, AK Partili Savcı Sayan ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında cami avlusunda yaşanan ve yıllar öncesinin kulislerini aralayan "20 saniyelik" sitem dolu diyalog damgasını vurdu.

SİYASET DÜNYASI ACILI GÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Ankara Karşıyaka Camisi’nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Olcay Baykal’ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal taziyeleri kabul etti. Törene, siyaset dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı:

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel
  • Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  • Çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve farklı siyasi parti temsilcileri.

Cenaze namazının kılınacağı alana ilk gelen isim Kemal Kılıçdaroğlu olurken, kısa süre sonra alana giren Özgür Özel ile tokalaşması dikkat çekti. Kılınan namazın ardından Olcay Baykal’ın cenazesi Devlet Mezarlığı’na götürülerek, 11 Şubat 2023’te vefat eden eşi Deniz Baykal’ın yanına defnedildi.

CENAZEYE DAMGA VURAN DİYALOG 

Sözcü TV kameramanları Emre Sercan İke ve Muzaffer Adıgüzel'in objektiflerine takılan ve cami avlusunda Kemal Kılıçdaroğlu tam aracına binecekken yaşanan bir diyalog, siyaset gündemini sarstı. Arka sıralarda bulunan AK Partili Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’na elini uzatıp eski günleri hatırlatarak sitemde bulundu.

İşte kameralara yansıyan o çarpıcı diyalog:

  • Savcı Sayan: "Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben."
  • Kemal Kılıçdaroğlu: "Eyvallah teşekkür ederim. İyiyim gayet sağ olun. Neyse sağlık olsun..."

KILIÇDAROĞLU DURUMDAN RAHATSIZ OLDU 

Kılıçdaroğlu’nun, Savcı Sayan'ın ısrarlı sözleri üzerine konuşmayı kısa tutmaya çalışarak "Sağ ol, sağ ol" diyerek hızlıca aracına yöneldiği, yanındaki heyetin de durumdan rahatsız olduğu kameralara yansıdı.

20 SANİYELİK VİDEO SİYASİ ARŞİVİ AÇTI

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, siyaset manşetlerine oturan bu sıcak sohbeti şu sözlerle değerlendirdi: "Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkanlığını açıkladığı zamana (2010 yılı) ilişkin bir konuşma yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu evine bıraktığı o gece, Deniz Baykal'a destek olması gerektiğini ve dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la birlikte hareket etmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatıyor. 'Eğer dediğimi yapsaydınız bugün bu durumda olunmazdı' diyerek, tam da Deniz Baykal’ın eşinin cenazesinde geçmişe dair bir sitemde bulunuyor. Gazeteci refleksiyle bakıldığında; 20-30 saniyelik bu video aslında siyasi arşivi yeniden açmış oldu."

Kemal Kılıçdaroğlu, Olcay Baykal, Deniz Baykal, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Neden eski CHP genel başkanı diyorsunuz adama bal gibide güncel ve Yeni genel Başkan 6 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Savcı sayan butlan ile iyi kanka oldu.Sonuçta hepsi aynı davanın adamı 1 3 Yanıtla
  • Memo Memo:
    bunlar hepsi dost arkadaş kanka..bazı insanlarda sokakta bunlar için kavga ediyor hakaret ediyor küfür ediyor bir birilerine..anlamıyorum ben bu sokakta bunlar icin kavga edenleri.. 3 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Onlar artık iyi anlaşırlar.Butlan iyi arakaşıdır 1 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    satılmış yanar döner parti arıyor Sayan Kemal bey çok akıllı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı
Trump, dünya kupası finaline katılacak Trump, dünya kupası finaline katılacak
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
YÖK’ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre
Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücrete dev ara zam Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu

17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:43
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:52:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.