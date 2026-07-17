TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına az bir süre kala Türk futbolunda çok tartışılan bir iddia gündeme geldi.

''DEVRE ARASI 30 DAKİKA OLACAK'' İDDİASI

HT Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Lig maçlarında uygulanan 15 dakikalık devre arası süresini iki katına çıkararak 30 dakikaya ulaştırmayı planladığı öne sürüldü. İddialara göre; TFF'nin bu radikal fikri masaya yatırmasındaki en büyük etken, FIFA'nın Amerika kıtasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finali için aldığı karar oldu. FIFA, Super Bowl tarzı dev sahne şovları ve ticari gelirleri artırmak amacıyla kupa finalinde devre arasını 30 dakikaya çıkarma kararı almıştı. TFF'nin de bu küresel denemeyi yakından takip edeceği, organizasyonun ve yayın akışının başarısına göre benzer bir modeli Süper Lig'e entegre etmeyi düşündüğü belirtildi.

TFF'DEN JET HIZINDA YALANLAMA

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ajansspor'dan Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Otyakmaz, yaptığı açıklamada "Süper Lig'de yeni sezonda maçların devre arasının 30 dakika olmasına yönelik hiçbir düşüncemiz yok. Zaytung haberi olabilir. Zaten bu durum futbolun doğasına aykırı. Kamuoyu böyle haberlere itibar etmesin." ifadelerini kullandı.