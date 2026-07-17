Mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
17.07.2026 20:12
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Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşıyor. Siyah-beyazlılar, Mısırlı oyuncu ile yıllık 10 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Deneyimli yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Süper Lig’de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, dünya futbolunu sarsacak dev bir transfere imza atıyor. 

SALAH İLE ANLAŞMA TAMAM

Foot Mercato'nun haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Liverpool’dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile anlaşmaya vardı.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar her konuda mutabakata vardı. Beşiktaş, deneyimli kanat oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan yıldız futbolcunun transfer şartları da netleşti. Salah, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alacak. Sözleşmede ayrıca performansa dayalı 2 milyon Euro bonus maddesi yer alacak. 

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN PAYLAŞIM

Son olarak Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar da Salah için sürpriz bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı. Ahmet Çağlar, yaptığı paylaşıma ''Salah'' ismini yazdı ve transfere yeşil ışık yaktı.

Mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI

Bonservisini elinde bulunduran Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Mokawloon'da profesyonel olan Salah daha sonra Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool formaları giydi. Tecrübeli yıldıza kariyeri boyunca toplam 81 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödendi.

Muhammed Salah, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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