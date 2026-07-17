Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

17.07.2026 09:27
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Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen çoğunluğu asker kökenli 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma, "tasarlayarak kasten öldürme" ve örgüt suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe'nin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Savcılık, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlarını işlediklerine yönelik somut deliller bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli hakkında işlem başlattı.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ahmet Turhan, Bekir Cerikci, Cemal Şahin, Ebubekir S. Yüksekkaya, Sedat Kılıçaslan, Dursun Özmen, Nedim Bakırhan, Ersöz Sağlam, Nusret Memiş, Ferudun Seren, Gülseren Özişik, Halil İbrahim Açan, Hikmet Tanıl, Recep Ercan, İsmail Kaya, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Mehmet Sevdim, Melike Sinem Uçum, Suat Kaplan, Fatih Bengi, Tezcan Kaymaz, Ali Armağan, Kenan Köksal ve Şerife Armağan gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında daha önce dosyada "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Öte yandan, helikopter enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ'nün askeri yapılanması davasından hükümlü bulunan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın cezaevinde olduğu belirtildi.

Şüphelilerden Nihat Biçer ile İrfan Yavuz'un ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iki şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaların yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde olay günü bölgede uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev yapan personel, olay yerinde bulunan sivil kırım ekibi ile koordinat tespiti yapan emniyet personeline ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüpheyi ortaya koyan somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.

EVLERDEN SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2 bin 507 adet farklı çaplarda mermi, 35 şarjör ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen çoğunluğu asker kökenli 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

DESTİCİ: ADALET YERİNİ BULACAKTIR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, dosyanın yıllardır kamu vicdanını meşgul ettiğini belirterek, sürecin hukuk ve deliller çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

Destici, "Adaletin gecikmiş olması, ondan vazgeçilmesini gerektirmez." ifadelerini kullanarak, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini beklediklerini dile getirmişti.

Büyük Birlik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Öner Çelik Öner Çelik:
    Keşke aynı hassasiyeti Sivas, Çorum ve Maraş olayları için de gösterseniz, o zaman samimiyetinize inanırım. Ama yapmazsınız ancak serbest bırakırsınız. 0 1 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    gıcıktı ama hak adalet yerini buldu inşallah 1 0 Yanıtla
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