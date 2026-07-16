Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bu sabah gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu sabah re'sen soruşturma başlatıldı.

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

İşte Nasuh Mahriki'nin gözaltına alınmasına neden olan o paylaşım: