Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
16.07.2026 14:02
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bu sabah gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu sabah re'sen soruşturma başlatıldı. 

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

İşte Nasuh Mahriki'nin gözaltına alınmasına neden olan o paylaşım:

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

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Son Dakika Nasuh Mahruki Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat denizli Murat denizli:
    adam haklı 9 9 Yanıtla
  • Tr Tr Tr Tr:
    Müzmin kepaze kindar gayrimilli muhalifin teki... 6 4 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Ayna ile konuşuyorsun galiba. 1 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Darbe darbe diye AKP gucune guc katti 4 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Adı üzerinde Nasuh Mahruki ötesi var mı 0 1 Yanıtla
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