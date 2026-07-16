Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara - Son Dakika
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Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
16.07.2026 13:51  Güncelleme: 13:54
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Kırklareli'nde lavantalarla birlikte fotoğraf karelerine yansıyan Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, Ay'ın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdiler. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, bu doğal güzelliği yakalamanın keyfini çıkararak yaptıkları çalışmaların sonuçlarını görmek için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.

BU MANZARALAR HEM YERLİ HEM YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Fotoğrafçılar, doğanın bu eşsiz manzarasını ölümsüzleştirerek Kırklareli'nin doğal güzelliklerini paylaşmayı amaçlıyorlar. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tür fotoğraf çekimleri, hem doğanın güzelliklerini ortaya koymakta hem de Kırklareli'nin turizm potansiyelini artırmakta önemli bir rol oynadığını belirttiler.

Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

UZUN POZLAMA TEKNİĞİ İLE ÇEKİLDİ

Uzun pozlama tekniği kullanarak yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, bu yaratıcı çalışmalarının sonuçlarından oldukça memnun kaldıklarını söylediler.

Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kırklareli, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara - Son Dakika

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