Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, Ay'ın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdiler. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, bu doğal güzelliği yakalamanın keyfini çıkararak yaptıkları çalışmaların sonuçlarını görmek için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.

BU MANZARALAR HEM YERLİ HEM YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Fotoğrafçılar, doğanın bu eşsiz manzarasını ölümsüzleştirerek Kırklareli'nin doğal güzelliklerini paylaşmayı amaçlıyorlar. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tür fotoğraf çekimleri, hem doğanın güzelliklerini ortaya koymakta hem de Kırklareli'nin turizm potansiyelini artırmakta önemli bir rol oynadığını belirttiler.

UZUN POZLAMA TEKNİĞİ İLE ÇEKİLDİ

Uzun pozlama tekniği kullanarak yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, bu yaratıcı çalışmalarının sonuçlarından oldukça memnun kaldıklarını söylediler.