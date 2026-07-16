Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, Ay'ın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdiler. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, bu doğal güzelliği yakalamanın keyfini çıkararak yaptıkları çalışmaların sonuçlarını görmek için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.
Fotoğrafçılar, doğanın bu eşsiz manzarasını ölümsüzleştirerek Kırklareli'nin doğal güzelliklerini paylaşmayı amaçlıyorlar. Lavanta tarlaları, yaz aylarının vazgeçilmez manzaralarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tür fotoğraf çekimleri, hem doğanın güzelliklerini ortaya koymakta hem de Kırklareli'nin turizm potansiyelini artırmakta önemli bir rol oynadığını belirttiler.
Uzun pozlama tekniği kullanarak yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, bu yaratıcı çalışmalarının sonuçlarından oldukça memnun kaldıklarını söylediler.
Son Dakika › Çevre › Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara - Son Dakika
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