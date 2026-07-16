Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARTEPE CEZA İNFAZ KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

DENİZ GÖKTAŞ DA AYNI CEZAEVİNDE

Öte yandan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş da Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilmişti.

BİRİNCİ SORUŞTURMA: AHBAP'IN MALİ YAPISI VE 80 MİLYON TL İDDİASI

Haluk Levent savcılıktaki ifadesinde, derneğin mali yapısı ve toplanan bağışların şahsi menfaat amacıyla kullanıldığına yönelik birinci soruşturma dosyasındaki iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

Dosyada tartışma konusu olan yaklaşık 80 milyon TL'lik şüpheli para hareketlerine ilişkin savunma yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. Derneğin mal varlığını şahsi menfaatim için kullanmadım. 80 milyon TL üzerinden bir algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildi.”

Levent'in avukatı da bu dosya kapsamında söz alarak, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun yasal olarak oluşabilmesi için ortada bir "öncül suç" bulunması gerektiğini, ancak dosyada böyle bir suçun var olmadığını savundu.

İKİNCİ SORUŞTURMA: 60 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ DEVİRLERİ

Soruşturmanın ikinci ayağını ise milyonlarca dolarlık taşınmaz devirleri ve üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin iddialar karşısında oldukça kısa bir savunma yapan ünlü sanatçı, durumun ticari bir mesele olduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

“Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum.”

Levent’in avukatı ise taşınmazların değerinin iddia edildiği gibi 60 milyon dolar olmadığını öne sürerek, tüm satış ve devir işlemlerinin tarafların tamamen özgür iradesiyle hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

AHBAP OPERASYONUNDADAKİ TÜM GELİŞMELER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler şöyle:

"Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.