Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen dikkat çeken çıkış

Yıllar önce "Haluk Levent\'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen dikkat çeken çıkış
16.07.2026 09:09
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Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, Gülben Ergen'in 2023 yılında yaptığı "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez, İyilik peşinde bir adam!" şeklindeki destek paylaşımı yeniden gündeme geldi. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Ergen, yaşanan gelişmeler karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Kendimizi kandırılmış, aldatılmış hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in 2023 yılında Levent hakkında yaptığı övgü dolu paylaşım sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eleştirilerin hedefi olan Ergen, yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getirerek sert bir açıklama yayımladı.

HALUK LEVENT'LE İLGİLİ İDDİALAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Haluk Levent hakkındaki iddialar kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Dosyadaki iddialara göre; Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanına 120 milyon lira aktardığı öne sürülmüştü. Levent ise ifadesinde yolsuzluk iddialarını reddederek yaşananları "usulsüzlük" olarak nitelemişti.

YILLAR ÖNCEKİ "LAF SÖYLETMEZ" PAYLAŞIMI YENİDEN DOLAŞIMDA

Soruşturmanın ardından Eda Ece ve Melek Mosso gibi isimlerin yaptığı açıklamaların yanı sıra, sosyal medyada oklar Gülben Ergen’e çevrildi. Ergen'in 2023 yılında 6 Şubat depremlerinin ardından Haluk Levent'i savunarak, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez! Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam! Ve koca bir Anadolu yüreği taşır!" demişti.

Yıllar önce

GÜLBEN ERGEN'DEN TEPKİ: KENDİMİZİ ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUZ

Üç yıl önceki paylaşımı nedeniyle eleştirilen Gülben Ergen, yaşanan son gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak duygularını paylaştı. Ahbap gibi güven duyulan bir kurumun başında bulunan bir ismin bahis ve borç iddialarıyla anılmasının toplumsal bir travma yarattığını belirten Ergen, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil yıllarca röportajlarında kumar belasının kendi hayatlarını, yıllarca alın teri ile yaptıkları birikimlerinin nasıl heba olduğunu pişmanlıkla anlattılar. Kendi hatalarıydı. Sadece kendileri mesuldü. Ahbap gibi toplumun güvendiği bir STK'nın başındaki kimse kumarla, bahisle, büyük rakamları borç almakla anıldığında toplumsal çöküş yaşıyoruz! Kendimizi kandırılmış, aldatılmış hissediyoruz."

Yıllar önce

Gülben Ergen, Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen dikkat çeken çıkış - Son Dakika

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