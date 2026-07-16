Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı
16.07.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, hasta eşine bakmamak için camide yatıp kalkan ve onunla ilgilenmeyen kocayı, Türk Medeni Kanunu kapsamında duygusal şiddet uyguladığı gerekçesiyle ağır kusurlu buldu. Aile Mahkemesi'nin boşanma talebini reddetmesinin ardından Yargıtay, kararı bozarak erkeğin kusurlu olduğuna hükmetti.

Yargıtay, hasta eşe bakmamak için camide yatıp kalkan ve onunla ilgilenmeyen kocayı, Türk Medeni Kanunu'nun "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet" maddesi kapsamında değerlendirip ağır kusurlu buldu.

"BENİ EVDEN KOVDUĞU İÇİN CAMİDE KALDIM"

Aile Mahkemesi'ne başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu, emekli maaş kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü. 

Evden kovulduktan sonra uzun bir süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için camiye sığındığını, geceleri camide kaldığını belirterek boşanma davası açtı. Tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. 

"HASTALIĞIMI KUSUR OLARAK GÖRDÜ"

Mahkemede ifade veren davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sorunları nedeni ile kocasına bakamayacağını, evden ayrılarak kızının yanına gitmesini istediğini dile getirdi. 

Şeker hastalığından dolayı gözleri görmemeye başlayınca eşinin destek olmadığını, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşinin baktığını, kızı ve damadının destek olduğunu, davacının müvekkilinin hastalığını bir kusur olarak gördüğünü iddia etti.

Kendisini aşağılayıp küçümsediğini, davacının dönem dönem camide işlettiği çay ocağında kalmasının hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını kaydetti. Davacının maddi ve manevi tazminatların reddine karar verilmesini talep etti.

DAVAYI AÇTI, KUSURLU BULUNDU

Aile Mahkemesi; ayrı yaşamanın boşanma davasında davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanları incelendiğinde davacının davalıya bakmadığı, sağlık sorunları ile ilgilenmediğinin belirtildiği, bu durumunda kusurlu olan tarafın davacı olduğu, davalının kusurlarını da ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmetti. 

Davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi. 

İtirazı Bölge Adliye Mahkemesi'nden dönen koca kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi sayıp Aile Mahkemesi hükmünü onayladı.

Kaynak: İHA

Yargıtay, Evlilik, Mahkeme, Adliye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
Muğla’da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor Muğla'da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor

10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
09:09
Yıllar önce “Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez“ diyen Gülben Ergen’den dikkat çeken çıkış
Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:19:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.