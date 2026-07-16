Şanlıurfa'da 5 yıllık son kullanma tarihli şampuan ve küflü gıda skandalı

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Ürünlerin arasında son kullanma tarihinin üzerinden 5 yıl geçmiş olması bu kadarı da olmaz dedirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen son denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu tespit edildi.

Eski etiketin üzerine yeni etiket

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, bazı marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlerin üzerindeki eski etiketlerin sökülerek yerine yeni tarihli etiketlerin yapıştırıldığı belirlendi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu uygulama nedeniyle işletmelere yasal işlem uygulanırken, tarihi değiştirilen ürünler satıştan kaldırıldı.

Son kullanma tarihin üzerinden 5 yıl geçmiş ürünler tespit edildi

Denetimlerde ayrıca son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar da ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden çok sayıda kozmetik ürüne de zabıta ekiplerince el konulurken, kullanım süresi geçmiş şampuanların ciltte tahriş, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski ve saç dökülmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Bozulmuş ve küflenmiş gıda tespit edildi

Ekiplerin denetimlerinde insan sağlığı için ölümcül olabilecek bozulmuş ve küflenmiş gıdalara da rastlandı. Döner tarzı et ürünlerinin paketindeki küfleri gören zabıta ekipleri gözlerine inanamadı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, denetimlerin kent genelindeki market, zincir mağaza ve satış noktalarında aralıksız devam edeceğini ifade etti. - ŞANLIURFA