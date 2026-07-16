Myanmar açıklarında 500’den fazla Arakanlıyla iki tekne battı - Son Dakika
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Myanmar açıklarında 500’den fazla Arakanlıyla iki tekne battı

16.07.2026 11:02
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Myanmar açıklarında çoğunluğu Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan iki teknenin battığını ve 500'den fazla kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini, hayat kurtarma çabalarının artırılması çağrısında bulundu.

Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), "Myanmar açıklarında ekseriya Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı ve teknelerde 500'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor" denildi.

Myanmar'daki şiddet ve zorlu yaşam şartları nedeniyle yıllardır güvenli bölgelere ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanlar, tehlikeli deniz yolculuklarıyla hayatlarını riske atarken, bu yolculuklardan biri daha faciayla sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar açıklarında ekseriya Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı bildirildi. Açıklamada, "Teknelerde 500'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Biz ve IOM (Uluslararası Göç Örgütü), bu haberlerden derin endişe duyuyor ve hayatları kurtarmak için daha güçlü çabalar gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

IOM ve UNHCR ortak açıklamasında, yolcular arasında Bangladeş'teki mülteci kamplarından gelen bazı kişilerin de bulunduğu bildirildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Myanmar, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar açıklarında 500’den fazla Arakanlıyla iki tekne battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar açıklarında 500’den fazla Arakanlıyla iki tekne battı - Son Dakika
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