31 yıl hapis cezası olan şahıs eve göz kulak olun deyip yakalandı - Son Dakika
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31 yıl hapis cezası olan şahıs eve göz kulak olun deyip yakalandı

31 yıl hapis cezası olan şahıs eve göz kulak olun deyip yakalandı
16.07.2026 11:25  Güncelleme: 11:26
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Manavgat'ta hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınırken komşusuna 'eve göz kulak ol' diyen Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Anıl, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Murat Anıl, Manavgat, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31 yıl hapis cezası olan şahıs eve göz kulak olun deyip yakalandı - Son Dakika

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