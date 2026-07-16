Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi - Son Dakika
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Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

16.07.2026 12:18
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in savcılık ifadesinde, Başaran Holding'e ait 60 milyon dolar değerindeki 22 gayrimenkulün hileyle ele geçirildiği iddialarına verdiği yanıt ortaya çıktı. Levent, suçlamaları reddederek durumun ticari bir alacak-verecek meselesi olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent'e, savcılık sorgusunda Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın iddiaları da yöneltildi. İddiaya göre, güncel değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 gayrimenkul, Haluk Levent ve diğer şüpheliler tarafından hileli yollarla ele geçirilmeye çalışıldı.

"SUÇ İŞLEMEDİM, ALACAK-VERECEK MESELESİ"

Haluk Levent, savcılıktaki ifadesinde söz konusu gayrimenkul devirlerinin hileli olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Olayın tamamen ticari bir boyutta gerçekleştiğini belirten ünlü sanatçı, kendini şu sözlerle savundu:

"Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum."

"TARAFLARIN İRADESİ İLE GERÇEKLEŞTİ"

Levent’in avukatı ise dosyada yer alan rakamlara ve suçlamalara itiraz etti. Taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu iddiasını kabul etmediklerini belirten avukat, tüm satış ve devir işlemlerinin tarafların tamamen özgür iradesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

NE OLMUŞTU?

İş insanı Cem Başaran’ın Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarının hileyle devralındığı öne sürüldü.

Başvuru dilekçesinde, "kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı" ve yurt dışından fon sağlanacağı vaadiyle çok sayıda taşınmazın devrinin gerçekleştirildiği, ancak ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.

Dilekçede, İstanbul, Trabzon ve Karaman'da bulunan toplam 22 taşınmazın önce Yeliz Kaya'ya, ardından Esin Önder Çağlayan ve onunla bağlantılı şirketlere devredildiği iddia edildi. Başaran Grubu, taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu ifade etti. 

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Son Dakika Gündem Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Jasmin Jasmin:
    Haluk Levent alındı ya.. Artık ağzı olan konuşur! Ula embesiller bu zamana kadar nerdeydiniz? 0 1 Yanıtla
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    hayat bazen şükür üstü zıtlık tır. Kimi bir maaş 1 ay çalışır kimi bir ay çalışanın maaşı kadar günlük keyfi alem için de günün sonunda cennet ile ödüllendirilenler hikayesi günün içinde yaparsan Allah kızar cehennem atilirsin hikayesi akşam herkes evine çekilir borç garibana kalır ne mi olur ödemez ise borç faiz biner hikayesi hikayeler bitmez bakın fazla sürmez bunun üstü bir varmış bir yokmuş gibi kapanır the end hadi uyu sabah işe gideceksiniz 0 0 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Haluk yılların tecrübeli dolandırıcı, hiç bir resmi evrakta iözası yok hiç bir banka kaydı ve hesabı yok. Bütün dolandırıcılığı çevresindeki insanlar üzerinden yapmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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