Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu - Son Dakika
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Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

17.07.2026 22:37
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Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada eşinin kendisine aşk dolu bakışları futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Kısa sürede gündem olan görüntülere ''Gurur dolu bakış'', ''Dünyanın en şanslı adamı'' yorumları yapıldı.

Trabzonspor’un Valencia'dan transfer ettiği milli stoper Cenk Özkaçar, resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere Trabzon’a ayak bastı. 

KONUŞMAYA DAMGA VURAN ANLAR

Havalimanında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça samimi açıklamalarda bulundu ancak basın toplantısına damga vuran anlar, saha içi detaylardan ziyade aşk dolu bir bakış oldu.

AŞK VE GURUR DOLU BAKIŞLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Cenk Özkaçar’ın Trabzonspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği esnada, hemen yanında bulunan eşi Hira Özkaçar’ın milli futbolcuya olan aşk ve gurur dolu bakışları futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Kameralara yansıyan bu özel anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ve bordo-mavili taraftarlar, paylaşılan bu görüntülere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdırırken, "Gurur dolu bakış...", "Dünyanın en şanslı adamı!" yorumlarında bulundu. 

Cenk Özkacar, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu - Son Dakika

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