Mahsun Kırmızıgül\'den Haluk Levent\'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında sanatçı Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaşan Kırmızıgül, yıllara dayanan dostluklarını anlatarak Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı zorlukları, kendisine verilen desteği ve bugün gelinen noktayı hatırlattı. Duygusal ifadeler kullanan Kırmızıgül, paylaşımını, "Gerçekten değdi mi Haluk?" sorusuyla tamamladı.

"AYNI HAYALLERİN PEŞİNDEN KOŞUYORDUK"

Paylaşımına "Nerden nereye… Bir Haluk Levent hikayesi…" sözleriyle başlayan Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ile aynı dönemde müzik dünyasına adım attıklarını ve aynı yapım şirketinde birlikte şöhret basamaklarını tırmandıklarını anlattı.

İkili arasında yıllara dayanan bir dostluk olduğunu belirten Kırmızıgül, gençlik yıllarında aynı hayalleri kurduklarını ve aynı heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

"BORÇLARINI ÖDEYEBİLMESİ İÇİN DESTEK OLDUK"

Kırmızıgül, Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı maddi sıkıntılara da değinerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Levent'in o dönem borçları nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını öne süren Kırmızıgül, yapımcı Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz ile birlikte onu Adana Karataş Cezaevi'ne götürdüklerini söyledi.

Kırmızıgül ayrıca, Star TV'de oynadığı diziden kazandığı parayla Haluk Levent'in sekiz ayrı bankaya olan borçlarının kapatılması için destek verdiklerini belirterek, yeniden ayağa kalkabilmesi adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

"KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yıllar sonra Ahbap Derneği'nin faaliyetlerini ve Haluk Levent'in ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını gururla takip ettiğini dile getiren Mahsun Kırmızıgül, yaptığı yardımlar sayesinde Levent'in geçmişini geride bıraktığına inandığını söyledi.

Kırmızıgül, paylaşımında Haluk Levent'in kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve devlet yetkilileri tarafından takdir edildiğini, aldığı ödüllerin ve toplumdaki güvenilir imajının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

"MİLYONLARCA İNSAN SANA GÜVENDİ"

Deprem felaketinin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla milyonlarca insanın Haluk Levent'e güvenerek bağış yaptığını hatırlatan Mahsun Kırmızıgül, bu güvenin çok büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Paylaşımında, "Depremde insanlar evlatlarını, annelerini, babalarını toprağa verirken milyonlarca insan elindekini avucundakini sana gönderdi. Sana güvendi." ifadelerine yer veren Kırmızıgül, toplumun Levent'e duyduğu güvene dikkat çekti.

"O KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN NEDEN KURTULAMADIN?"

Mesajının en dikkat çeken bölümünde Haluk Levent'e doğrudan seslenen Mahsun Kırmızıgül, geçmişte yaşandığını öne sürdüğü kötü alışkanlıklara göndermede bulundu.

"Ah be Haluk... Şu kötü alışkanlıklarından neden kurtulamadın?" diyen Kırmızıgül, Levent'in toplumun kendisine sunduğu ikinci bir şansı değerlendiremediğini düşündüğünü ifade etti.

"BUGÜN EN ÇOK AİLENİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kırmızıgül, yaşanan sürecin yalnızca Haluk Levent'i değil, ona inananları, sevenlerini ve ailesini de derinden etkilediğini belirtti.

Paylaşımında en çok ailesi adına üzüldüğünü söyleyen sanatçı, Levent'in bütün zaaflarını geride bırakması gerektiğini ifade etti.

"GERÇEKTEN DEĞDİ Mİ HALUK?"

Mahsun Kırmızıgül, uzun mesajını şu sözlerle noktaladı:

"İçimde cevabını bulamadığım tek bir soru kaldı… Gerçekten değdi mi Haluk?"

Kırmızıgül'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı söz konusu açıklamaya ilişkin yorum yaptı.