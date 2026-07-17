Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor - Son Dakika
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Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor
17.07.2026 08:56
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Uzmanlar, yaz aylarında artan dondurma tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu. Doğru tüketilen dondurmanın faydalı olduğunu ancak yanlış tüketimin boğaz enfeksiyonu riskini artırabileceğini belirten uzmanlar, dondurmanın suyla birlikte, bekletilip yavaşça tüketilmesini ve aşırıya kaçılmamasını önerdi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma tüketimi de yükselirken, uzmanlar dondurmanın doğru şekilde tüketilmesi halinde sağlık açısından faydalı bir besin olduğunu, yanlış tüketimin ise özellikle boğaz enfeksiyonu riskini artırabileceğini bildirdi.

Uzmanlar, süt, protein, kalsiyum ve vitaminler açısından zengin olan dondurmanın, özellikle yaz aylarında çocukların ve tatlı tüketmeyi sevenlerin tercih ettiği besinler arasında yer aldığını belirtti.

AMBALAJDAN ÇIKARIR ÇIKARMAZ YEMEYİN

Dondurmanın su ile birlikte tüketilmesinin boğaz enfeksiyonu riskini azaltabileceğini ifade eden uzmanlar, ürünün ambalajından çıkarıldıktan hemen sonra değil, kısa süre bekletildikten sonra küçük lokmalar halinde ve yavaş tüketilmesini önerdi.

İnek sütüne alerjisi bulunan kişilerin keçi sütünden üretilen dondurmaları tercih edebileceğini aktaran uzmanlar, doğal meyvelerden hazırlanan çeşitlerin ise antioksidan açısından zengin olduğuna dikkati çekti.

KİLO PROBLEMİ OLANLAR DİKKAT

Uzmanlar, aşırı dondurma tüketiminin özellikle kilo problemi bulunan kişiler için sakıncalı olabileceğini belirterek, dondurmanın tok karna tüketilmesini, tüketim sonrasında ağız hijyenine dikkat edilmesini ve ürünün soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilmiş olmasına özen gösterilmesini tavsiye etti.

Boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayan faktörler arasında burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alma, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara kullanımı, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, stres, geniz akıntısı ve alerjik rahatsızlıkların bulunduğunu belirten uzmanlar, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar, uygun şekilde tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, yılda 4-5'ten fazla boğaz enfeksiyonu geçiren çocuk ve yetişkinlerin kulak burun boğaz uzmanına başvurmasının önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • durmusrefik8@gmail.com [email protected]:
    hazır dondurma yemeyin ne olduğu belli değil yerli esnafın yaptığı dondurmayı tercih edin kat be kat daha sağlıklı 0 0 Yanıtla
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