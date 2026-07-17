Dünyaca ünlü telefon markası pazardan çekiliyor

Yıllardır fiyat-performans odaklı ürünleriyle sadık bir kullanıcı kitlesi edinen OnePlus, küresel akıllı telefon pazarında radikal bir dönüşüm sürecine girdi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre şirket, ana markası Oppo’nun yeni küresel stratejisi doğrultusunda Batı pazarlarından tamamen çekilme kararı aldı. Bir zamanlar "amiral gemisi katili" unvanıyla premium modellere kafa tutan marka, son dönemde bu avantajını kaybederek özellikle ABD ve Avrupa pazarında hızla kan kaybetmeye başlamıştı.

PAZAR PAYI GİDEREK KÜÇÜLDÜ

Markanın bu kritik geri çekilme kararında, pazarın dev isimleriyle rekabet edememesi büyük rol oynuyor. Omdia’nın güncel verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında Apple yüzde 20, Samsung ise yüzde 22 pazar payı ile liderliği elinde tutuyor. ABD özelinde Motorola ve Google gibi rakiplerinin de gerisine düşen OnePlus, zamanla sadece niş bir kitleye hitap eden bir oyuncu konumuna sürüklendi. Pazardaki bu daralma memleketi Çin'de de hissediliyor. IDC analizleri, Çin'de akıllı telefon teslimatlarının yıllık bazda yüzde 4,3 oranında azaldığını ve bu küçülen pazarda yalnızca Apple ile Huawei'nin büyüme gösterebildiğini ortaya koyuyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI

Üreticileri zorlayan bir diğer hayati faktör ise durdurulamayan üretim maliyetleri oldu. Özellikle bellek çipleri ve yarı iletken bileşenlerde yaşanan fiyat artışları, kâr marjı düşük çalışan markaları çıkmaza soktu. Counterpoint Research’ün analizleri, Apple ve Samsung gibi premium segment liderlerinin bu maliyet artışlarını tolere edebildiğini, ancak Oppo ve benzeri firmaların ciddi finansal baskılarla karşılaştığını gösteriyor. Tüm bu ekonomik zorlukların yanı sıra, markanın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'in ABD pazarında FCC sertifikasyon süreçlerine takılması ve yaşanan lojistik aksaklıklar, şirketin Batı'dan çıkış sürecini hızlandıran son gelişmeler olarak kayıtlara geçti.

REALME DE ÇİN'E VEDA EDEBİLİR

Şirketin uygulamaya koyduğu bu yeniden yapılanma planı sadece ABD ve Avrupa operasyonlarıyla sınırlı kalmayacak. Kulislere sızan bilgilere göre OnePlus, önümüzdeki yıl itibarıyla Hindistan başta olmak üzere diğer büyük pazarlarda da benzer küçülme ve geri çekilme adımları atmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon pazarındaki bu sancılı dönemin bir diğer çarpıcı yansıması ise Oppo'nun bir diğer alt markası olan Realme cephesinde konuşuluyor. Sektöre yakın kaynaklar, değişen rekabet dengeleri nedeniyle Realme'nin de kısa süre içinde Çin pazarındaki tüm faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını öne sürüyor.