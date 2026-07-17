Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar - Son Dakika
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Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho\'dan Arda Güler\'i şoke edecek karar
17.07.2026 21:12
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Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho'nun milli oyuncu Arda Güler'i 11'de düşündüğü belirtiliyordu. Ancak Portekizli çalıştırıcının yeni sezon planlamalarında değişikliğe gittiği ve 21 yaşındaki yıldız ismi ana planda düşünmediği dile getirildi.

İspanyol devi Real Madrid’de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

MOURINHO'DAN FİKİR DEĞİŞİKLİĞİ

Eflatun-beyazlıların başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun, milli yıldızımız Arda Güler hakkındaki kararı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Deneyimli çalıştırıcının, ilk etapta takımın vazgeçilmezleri arasına koymayı düşündüğü genç yetenek için planlarını değiştirdiği iddia edildi.

ARDA GÜLER İÇİN GERİ ADIM

Marca'da yer alan habere göre; Gerek A Milli Takım formasıyla gerekse Real Madrid'deki performansıyla Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Arda Güler, Mourinho'nun da radarına girmişti. Portekizli çalıştırıcının, göreve gelir gelmez Arda'yı ilk 11'in merkezine koyacağı ve yeni sezon yapılanmasını onun etrafında kuracağı belirtiliyordu. Ancak hazırlık süreci ve taktiksel arayışlar, deneyimli hocanın geri adım atmasına neden oldu.

ANA PLANDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde, Deneyimli hocanın yeni sezon planlamasında radikal bir değişikliğe gittiği, fiziksel mücadele düzeyi yüksek ve farklı bir taktiksel diziliş üzerinde durduğu, bu nedenle Arda Güler'i yeni sezonda ana planda düşünmediği dile getirildi.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Arda Güler zaten fizik olarak güçlü bir yapıda değil. Uzun süredir aşk meşke daldı futbolu unuttu. Fenerbahçe verdiği paraya geri alsın. 0 4 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Kahrolduk çok ta fifi 0 3 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    En başından beri soylemistim arda iyi topcu değil fizik olarak 10 üzerinden 4 puan 0 3 Yanıtla
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