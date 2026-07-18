Kara Para ve Terör Finansmanı ile Mücadele Planı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni eylem planı hazırlandı.

Strateji belgesiyle Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi, yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış adli soruşturmalara ek olarak aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak.

Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Aynı zamanda MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların da katkılarıyla sistematik şekilde takip edilecek.

Pay defterlerinin eski kayıtları elektronik ortama aktarılacak

Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak.

Kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak.

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortaklaşa çalışmalar yürütecek.

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluğun tespiti durumunda veriler açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefin risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programı kapsamına alınması da ayrıca değerlendirilecek.

Çalışma grupları oluşturulacak

Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma gruplarına bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilcisinden oluşacak.

Bu çalışma gruplarında operasyonel etkililiğin iyileştirilmesi ve risk değerlendirmesi amacıyla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile bağlantılı olarak ve ihtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalar ile ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek.

Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.