Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Yeni İfadeler - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Yeni İfadeler

18.07.2026 19:05
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Emekli albay Ali Armağan'ın helikopter kazasıyla ilgili ifadeleri ve FETÖ bağlantıları sorgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ve eşinin ifadelerine ulaşıldı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, emekli albay Armağan'a, 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçakları soruldu.

Olay günü "D721" çağrı adlı "HH721" iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan'ın, "D720" çağrı adlı "HH720" iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gösteren soruşturma makamları, buna ilişkin sorular yöneltti.

F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçmadığını öne süren Armağan, helikopterin düştüğü sırada Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu iddia etti.

F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile Kahramanmaraş üzerinde TAKSAN uçuşu yapıp yapmadığı sorulan Armağan, "Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. TAKSAN uçuşunda bulunmadım." savunmasını yaptı.

F-4 uçağının bazı anlarda radardan kaybolmasına ilişkin Armağan, "Bana gösterilmiş olan uçuşta F-4'ün 4 dakika radardan kaybolma sebebi, radarın tespit edemeyeceği düşük irtifada uçmasıdır. Radarın, bölgenin yapısına göre uçağı görüp göremeyeceği değişir. Uçuş yapılan yer dağlık ise radar görüntüleyemez." ifadelerini kullandı.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz soruldu

FETÖ'nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz'ün kullandığı telefon hattı ile 21 Şubat 2012-10 Şubat 2014 arasında 152 kez irtibat kaydı tespit edilen sonu "...05 50" ile biten operasyonel hattın kendisine ait olup olmadığı sorulan Armağan, "Hat bana ait değildir. Kimin kullandığını veya kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum." iddiasında bulundu.

"Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanıyor musun?" sorusu üzerine Armağan, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Batmaz'ı daha önce yargılanmış olduğum dosyadaki iddialardan ve 15 Temmuz süreci sonrası basında çıkan haberlerden biliyorum. Yoksa benim FETÖ'nün mahrem imamlarından olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile bir irtibatım yoktur. Bana bu şekilde iddialarda bulunulmasının sebebi kendime ait telefonum ile eşimin kullandığı telefonun aynı yerden baz vermesinden kaynaklıdır."

Şüpheli Şerife Armağan ise Öksüz'ün Sakarya'daki evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından imzalanan bir kitapta parmak izine ulaşılmasına ilişkin soruya, "Şahsın ne iş yaptığını bilmem. İrtibatım söz konusu değildir." cevabını verdi.

Armağan'a ikametinde yapılan aramada ele geçirilen bazı notlar, isimler, telefon numaralı, IBAN bilgilerine ilişkin sorular da yöneltildi.

Bu notların kendisine ait olmadığını, üzerlerinde yazılı isim ve numaraları bilmediğini söyleyen Armağan, "2004 yılı Hava Harp Akademisi giriş sınavını kazanan subaylar" başlıklı belgenin ise eşine ait olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Albay, Albay, Son Dakika

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