Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti - Son Dakika
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Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti

Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti
18.07.2026 01:19
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Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet ile iktidar vekillerini karşı karşıya getiren Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in Meclis kürsüsünden fotoğrafını göstererek "Böyle vali olmaz, bunlara asma yaprağı gönderin" sözleriyle hedef aldığı ve kamuoyunda günlerce tartışılan Çiçekli'nin yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atanırken, Çiçekli'nin adı geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti.

BİSİKLET TAYTI TARTIŞMASI TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürerken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Konu daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da taşınmış, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kürsüden Vali Çiçekli'nin fotoğrafını göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Alp, konuşmasında, "Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin." ifadelerini kullanmıştı.

"TİKTOK VALİLERİ TÜREDİ" PAYLAŞIMI

CHP'li Alp, Meclis'teki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından da "TikTok valileri türedi" başlığıyla bir video paylaşmış, etkileşim amacıyla halk arasında taytla gezen valiler gördüklerini öne sürerek eleştirilerini sürdürmüştü.

MECLİS'TE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Vali Çiçekli'nin kıyafeti üzerinden yapılan eleştiriler, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin tepkisini çekmişti. Karşılıklı sözlü tartışmaların yaşandığı oturumda Meclis Başkanvekili, milletvekillerini sükunete davet etmek zorunda kalmıştı.

RESMİ GAZETE'DE GÖREVDEN ALMA KARARI YAYIMLANDI

18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Aynı kararla Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan'ın yeni valisi olarak atandı.

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Son Dakika Ardahan Valisi Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti - Son Dakika

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