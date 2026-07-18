Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama - Son Dakika
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Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama

Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney\'den uzun zaman sonra açıklama
18.07.2026 19:56
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ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden babası Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine güvenlik gerekçesiyle katılmayan İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun zaman sonra açıklama yaptı. ABD'nin mutabakatı ihlal edip saldırılara yeniden başladığını söyleyen Hamaney, "ABD Başkanı'nın imzası tamamen değersizdir ve hiçbir inandırıcılığa sahip değildir. ABD mutabakatı defalarca ihlal etmiştir. Çatışmayı tırmandırmaya çalışıyorlar. ABD için unutulmaz dersler hazırladık" dedi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Babası Ali Hamaney'in de cenaze törenine katılmayan Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'ye meydan okudu.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

ABD'nin mutabakatı defalarca ihlal ettiğini belirten Hamaney, saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran milleti! İran’ın şehit olmuş liderine veda etmek için tarihin gördüğü en eşsiz ayaklanmanızdaki destansı direnişinizle, İslam ve İranlı kimliğimizin kararlı iradesini ortaya koymada yeni bir ölçü belirlediniz.

Sizin ateşli kalplerinizin sıcaklığı, yaşlı gözleriniz ve on milyonlarca (şehit düşmüş Lider'in cenazesinde) sarsılmaz iradeniz, İran milletinin dostlarını ve dünyanın özgür insanlarını hayranlıkla doldururken, İran'ın kibirli düşmanlarını şaşkınlık, öfke ve korkuya sürüklemiştir.

"ABD BAŞKANI'NIN İMZASI GEÇERSİZDİR"

Büyük Şeytan'ın (ABD'nin), İran ve ABD Başkanları tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı konusunda anlaşmayı tekrar tekrar ihlal etmesi, bir kez daha temel bir gerçeği açıkça ortaya koymuştur: ABD Başkanı'nın imzası tamamen değersizdir ve hiçbir inandırıcılığa sahip değildir. Zorlama, totaliterlik ve vahşilik, ABD inancının ve doktrininin ayrılmaz bileşenleridir.

Artık düşman Amerika çatışmayı tırmandırmaya çalışarak daha ağır bedeller ödemeye ve daha büyük bir aşağılanmaya yol açarken, bilmelidir ki, asil İran milleti ve Direniş Cephesi onun için unutulmaz dersler hazırlamıştır.

Son günlerde güney bölgelerindeki cesur halkın onuru ve İslamî mücahitlerin cesareti, bunun İran ulusunun Amerikan düşmanına unutulmaz dersleri, örnekleridir. Bu kavşaktaki en temel zorunluluklardan biri, halkın ve yetkililerin tüm kademelerinde kutsal birliği sürdürmek ve özellikle suçlu, kurnaz ABD düşmanının karşısında, sevgili İran'ımızın onurunu ve bağımsızlığını korumaktır."

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Son Dakika Güncel Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    maşallah. Allah tüm İRAN'I muhafaza muvaffak etsin inşallah 3 3 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Korkuyorum Amerikayı işgal edersiniz Allah akıl fikir versin 1 0 Yanıtla
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