Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu - Son Dakika
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Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

18.07.2026 20:27
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Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye kesin dönüş planlayan bir gurbetçi kadın, turizm cennetlerindeki müstakil ev fiyatlarını görünce isyan etti. Urla ve Fethiye gibi gözde bölgelerdeki ilanları incelediğini belirten gurbetçi, fiyatların Avrupa'yı geçtiğini söyledi. Vatanına dönmek için Almanya'daki lüksünden vazgeçmeye razı olduğunu ifade eden kadın, astronomik rakamlara "Bazı evlere öyle fiyatlar yazmışlar ki sanırsın yanında ada veriyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye kesin dönüş planları yapan bir gurbetçi kadın, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki müstakil ev fiyatlarını görünce adeta küçük dilini yuttu. Sosyal medyada paylaştığı videoyla isyanını dile getiren kadın, fiyatların Avrupa ile yarıştığını belirterek, "Bu paraya evin yanında bir ada da hediye etmeleri lazım" diyerek tepki gösterdi.

"LÜKSTEN VAZGEÇMEYE RAZIYIZ AMA..."

Türkiye’ye taşınmayı çok istediklerini ve memleket hasreti nedeniyle Almanya’daki yaşam standartlarından, lükslerinden bile vazgeçmeye razı olduklarını söyleyen gurbetçi kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye temelli dönmeyi o kadar çok ve içten istiyoruz ki inanın Almanya’daki yaşam standartlarımızdan, lüksten bile vazgeçmeye razıyız artık. Çünkü artık bu ülkede ruhumuz da sinirlerimiz de gerçekten yoruldu. Tek istediğimiz şey vatanımızda olmak ve huzur."

Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın <a class='keyword-sd' href='/izmir/' title='İzmir'>İzmir</a> ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

"FİYATLAR AVRUPA'YLA YARIŞIYOR"

Haftalardır İzmir, Urla ve Fethiye taraflarında müstakil ev arayışında olduklarını belirten kadın, karşılaştığı ilanlardaki fiyatlar karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Dünyada her şeyin pahalandığını ancak Türkiye'deki emlak piyasasının "çıldırdığını" söyleyen gurbetçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Allah aşkına bu emlak fiyatları nedir? Haftalardır İzmir, Urla, Fethiye taraflarında müstakil bir ev bakıyoruz ve resmen gerçekten diyorum aklımız durdu. Bazı evlere öyle fiyatlar yazmışlar ki sanırsın yanında ada veriyorlar. Eskiden Türkiye daha uygun diye düşünürdük. Şimdi bazı yerlerde fiyatlar Avrupa'yla resmen yarışı geçmiş durumda bile. Tamam her şey pahalandı da dünyada, bu kadar da olmaz be kardeşim."

"BU EVLERİ KİMLER ALIYOR?"

Videonun sonunda takipçilerine ve bölgede yaşayanlara seslenen gurbetçi kadın, piyasanın durumunu sorgulayarak şu soruları yöneltti:

"Gerçekten bu müstakil evleri kimler alıyor? Biz mi abartıyoruz yoksa piyasa iyice kafayı mı yedi, çıldırdı mı? Urla, Fethiye ya da civarlarda yaşayanlar varsa gerçekten merak ediyorum; bu fiyatlar normal mi, alanlar var mı? 

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Son Dakika Gayrimenkul Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Recep Bayram Recep Bayram:
    gel Sultanbeyli'nde otur ???? 2 0 Yanıtla
  • cihan celik cihan celik:
    fethiyede ev bakmak luksten vazgecmek mi oluyor kaşmer 1 0 Yanıtla
  • SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    Come to urfa 1 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    Bodrum'da, Gethiyede villa bakma.. Dalaman da Ortaca'da 3-4 milyona ev bar 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bide araba al sen esas şoku orda yaşarsın 0 0 Yanıtla
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