İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırılar sırasında iki balistik füzenin Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İRAN'IN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI KAMERADA

İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik dün gece başlattığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran'dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.

2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Temmuz'da, Ürdün'de iki ABD askeri, ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM) ve müttefik kuvvetlerin İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma yaparken çatışmada hayatını kaybetti. Ayrıca, bir asker şu anda kayıp.

Dört Amerikan askeri Ürdün hastanelerine kaldırıldı. Daha sonra taburcu edildiler. Hafif yaralanan askerler görevlerine göndü.

Ailelere saygı duyulması nedeniyle, CENTCOM, en yakın akrabaların bilgilendirilmesinden sonraki 24 saat boyunca, hayatını kaybeden savaşçıların kimlikleri dahil olmak üzere ek bilgi vermeyecektir."

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Babası Ali Hamaney'in de cenaze törenine katılmayan Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'ye meydan okudu.

ABD'nin mutabakatı defalarca ihlal ettiğini belirten Hamaney, saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran milleti! İran’ın şehit olmuş liderine veda etmek için tarihin gördüğü en eşsiz ayaklanmanızdaki destansı direnişinizle, İslam ve İranlı kimliğimizin kararlı iradesini ortaya koymada yeni bir ölçü belirlediniz.

Sizin ateşli kalplerinizin sıcaklığı, yaşlı gözleriniz ve on milyonlarca (şehit düşmüş Lider'in cenazesinde) sarsılmaz iradeniz, İran milletinin dostlarını ve dünyanın özgür insanlarını hayranlıkla doldururken, İran'ın kibirli düşmanlarını şaşkınlık, öfke ve korkuya sürüklemiştir.

"ABD BAŞKANI'NIN İMZASI GEÇERSİZDİR"

Büyük Şeytan'ın (ABD'nin), İran ve ABD Başkanları tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı konusunda anlaşmayı tekrar tekrar ihlal etmesi, bir kez daha temel bir gerçeği açıkça ortaya koymuştur: ABD Başkanı'nın imzası tamamen değersizdir ve hiçbir inandırıcılığa sahip değildir. Zorlama, totaliterlik ve vahşilik, ABD inancının ve doktrininin ayrılmaz bileşenleridir.

Artık düşman Amerika çatışmayı tırmandırmaya çalışarak daha ağır bedeller ödemeye ve daha büyük bir aşağılanmaya yol açarken, bilmelidir ki, asil İran milleti ve Direniş Cephesi onun için unutulmaz dersler hazırlamıştır.

Son günlerde güney bölgelerindeki cesur halkın onuru ve İslamî mücahitlerin cesareti, bunun İran ulusunun Amerikan düşmanına unutulmaz dersleri, örnekleridir. Bu kavşaktaki en temel zorunluluklardan biri, halkın ve yetkililerin tüm kademelerinde kutsal birliği sürdürmek ve özellikle suçlu, kurnaz ABD düşmanının karşısında, sevgili İran'ımızın onurunu ve bağımsızlığını korumaktır."

ABD VE İSRAİL ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında varılan nükleer ve barış mutabakatı karşılıklı saldırılarla askıya alındı. ABD’nin İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları diplomatik çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyonlara yanıt olarak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde konuşlu olan Amerikan askeri üslerini füzeler ve kamikaze İHA'larla doğrudan hedef aldı.