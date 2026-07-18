Alper Çelik: 'Maddî ve mânevî zarara uğradım.'

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda çeşitli bankacılık işlemleri yaptığını öne sürerken, paraların kaynağını bilmediğini savundu. Çelik ayrıca derneğin satın alma biriminde görev yaptığını söylediği Deniz isimli bir kişinin de bazı konular hakkında bilgi sahibi olabileceğini iddia etti.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTİYORUM"

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan Alper Çelik, soruşturmaya katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Çelik, ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim." dedi.

"BANA TELEFONLA TALİMAT VERİYORDU" İDDİASI

Çelik, Haluk Levent'in kendi banka hesaplarını doğrudan kullanmadığını, yapılacak işlemleri kendisine telefonla bildirdiğini öne sürdü.

İfadesine göre, Levent'in yönlendirmesiyle banka hesaplarına para yatırdığını, borsa işlemlerinde kullanılan ödemeleri gerçekleştirdiğini ve zaman zaman bahis sitesi hesabı üzerinden de işlem yaptığını iddia eden Çelik, bu işlemleri verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirdiğini söyledi.

"PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Alper Çelik, para trafiğinin kaynağına ilişkin bilgisinin olmadığını savundu.

İfadesinde, zaman zaman Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini belirten Çelik, burada döviz ve Türk lirası teslim aldıktan sonra bunları belirtilen banka hesaplarına yatırdığını veya elden teslim ettiğini anlattı.

Çelik, "Bana sadece bazı isimler söyleniyordu. O kişilerden parayı alıp belirtilen hesaplara yatırıyordum. Paraların nereden geldiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

DERNEĞİN SATIN ALMA BİRİMİNİ İŞARET ETTİ

Çelik, savcılık ifadesinde Ahbap Derneği'nin satın alma biriminde görev yaptığını belirttiği ve adının Deniz olduğunu söylediği bir kişiden de söz etti.

Soyadını hatırlamadığını belirttiği bu kişinin, satın alınan bazı ürünlerin depolarda beklediğini, çürüdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını bildiğini öne süren Çelik, söz konusu kişinin de bu konularda bilgi verebileceğini iddia etti.

"BEN DE MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIM"

İfadesinin sonunda kendisini mağdur olarak nitelendiren Alper Çelik, suçsuz olduğunu savundu.

Çelik, "Ben de maddi ve manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullanırken, soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yeni bilgiler paylaşmaya hazır olduğunu da belirtti.