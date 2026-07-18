Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Türk sineması ve televizyon dünyasının tecrübeli isimlerinden, özellikle "Yeraltı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan 75 yaşındaki Muhammed Cangören, Cihangir'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Yanındaki genç kadınla uzun süre sohbet eden ve bir hayli neşeli olduğu gözlenen usta oyuncunun keyfi, muhabirlerin sorularıyla kaçtı.

"PROBLEM Mİ SİZİN İÇİN?"

Mekan çıkışında yanına yaklaşan muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." şeklindeki sorusu üzerine sinirlenen Muhammed Cangören, geri adım atmayarak sert bir çıkış yaptı. Sorudan rahatsız olduğunu gizlemeyen usta sanatçı, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek muhabire tepki gösterdi.