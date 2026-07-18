Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı - Son Dakika
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Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
18.07.2026 09:34
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"Yeraltı" dizisinin usta oyuncusu 75 yaşındaki Muhammed Cangören, Cihangir'de genç bir kadınla kameralara yansıdı. Mekanda oldukça keyifli anlar yaşayan usta oyuncu, kendisini görüntüleyen ve yanındaki kadını soran muhabire sert bir yanıt vererek tepki gösterdi.

Türk sineması ve televizyon dünyasının tecrübeli isimlerinden, özellikle "Yeraltı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan 75 yaşındaki Muhammed Cangören, Cihangir'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Yanındaki genç kadınla uzun süre sohbet eden ve bir hayli neşeli olduğu gözlenen usta oyuncunun keyfi, muhabirlerin sorularıyla kaçtı.

"PROBLEM Mİ SİZİN İÇİN?"

Mekan çıkışında yanına yaklaşan muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." şeklindeki sorusu üzerine sinirlenen Muhammed Cangören, geri adım atmayarak sert bir çıkış yaptı. Sorudan rahatsız olduğunu gizlemeyen usta sanatçı, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek muhabire tepki gösterdi. 

Muhammed Cangören, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    kart papaz seniiii 11 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    GAZETECİDE KABAHAT KUŞ KALKIYOR MU DİYE SORSAYDİ 6 0
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Soru da biraz abesle iştigal ama direkt açıdan bakarsan doğru gibi...bu iyi niyet oturması olsaydı kart papaz sinirlenmez ve makul ve mantıklı bir cevap verirdi..hem dizilerdeki havalarının burada sökmeyeceğinide bilmesi gerekirdi.. 3 0 Yanıtla
  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    sizce hangisi hangisini silker 0 0 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    kız kendine yazık etme diyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı - Son Dakika
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