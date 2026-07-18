Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

18.07.2026 11:08
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Ukrayna tarafından Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerine yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ana hedefi lojistik ve tedarik merkezleri oldu. E-ticaret platformu Wildberries'e ait dev depolara düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, toplam 48 kişi yaralandı.

Rusya güne ticaretin kalbi konumundaki lojistik merkezlerini hedef alan şiddetli İHA saldırılarıyla uyandı. Tambov ve Moskova bölgelerinde gece saatlerinde yaşanan hava harekatı, ülkenin en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in operasyon üslerini savaş alanına çevirdi.

TAMBOV'DA GECE VARDİYASINDA BÜYÜK YIKIM

Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıların en ağır bilançosu Tambov'da kurulan dev lojistik merkezinde yaşandı. Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, doğrudan e-ticaret platformu Wildberries'in lojistik merkezini hedef alan İHA saldırısı esnasında içeride gece vardiyasının yoğun bir şekilde çalışmakta olduğunu belirtti. Lojistik merkezine isabet eden İHA, büyük bir yıkıma neden olurken görevli yedi kişi yaşamını yitirdi, yirmi dört kişi ise yaralandı. Vali Pervıyşov, yaralıların hızla tedavi altına alındığını ve lojistik merkezinde patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

MOSKOVA'DAKİ DEPO DA HEDEF ALINDI

Lojistik ağını felç etmeye yönelik saldırıların bir diğer adresi ise Moskova oldu. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un aktardığı bilgilere göre, bölgede yer alan bir başka Wildberries deposuna da İHA düştü. Ürün sevkiyatlarının yapıldığı bu depodaki patlama sonucunda yirmi dört kişi daha yaralandı.

Moskova'daki saldırılar sadece tedarik depolarıyla da sınırlı kalmadı. Bölgedeki kritik bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle büyük bir yangın çıkarken, alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir doğum hastanesi acil olarak tahliye edildi ve hastalar güvenli sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

YÜZLERCE İHA İMHA EDİLDİ

Tedarik zincirlerini ve lojistik altyapısını vuran bu koordineli saldırıların ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca devam eden hava savunma faaliyetlerine dair resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, gece saatlerinden itibaren ülke genelindeki hava savunma sistemlerinin üç yüz yetmiş dokuz Ukrayna İHA'sını engelleyerek imha ettiğini duyurdu.

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    çok sayıda ölü var dediği 4 kişi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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