Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
18.07.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda nakil sırasında 49 yaşındaki hükümlü Ahmet Eker, araçtan indiği sırada husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı düzenleyen şüpheli yada şüpheliler aranıyor.

Kahramanmaraş'ta tutuklu Ahmet Eker (49), nakil sırasında cezaevi aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

CEZAEVİ ARACINDAN İNERKEN VURULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Ahmet Eker, nakil aracından indiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Eker, ağır yaralandı. Nakil edilen diğer hükümlü ise hafif yaralandı.

Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Eker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan diğer hükümlünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor. Öte yandan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kahramanmaraş, Ahmet Eker, Türkoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    infaz koruma memuru ve jandarma ne yapıyormuş o esnada. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:06:11. #7.13#
SON DAKİKA: Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.