Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

18.07.2026 14:35
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Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle TBMM'de eleştiri oklarının hedefi olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı. Kararın ardından sessizliğini bozan Çiçekli, "Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum. Karar büyüklerimizin takdiridir" dedi.

Bisiklet sürerken giydiği spor kıyafeti nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan ve eleştirilerin hedefi olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevinden alındı. Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Ardahan'da bisiklet kullanırken çekilen fotoğraflarının ardından başlayan "tayt" tartışması, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasıyla sonuçlandı. Kararın ardından sessizliğini bozan Çiçekli, giydiği kıyafetin bir spor kıyafeti olduğunu belirterek efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nu örnek gösterdi.

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

TAYT TARTIŞMASI TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Vali Çiçekli’nin adı geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Konu daha sonra TBMM Genel Kurulu’na taşınmış ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kürsüden Vali Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Alp, meclis kürsüsündeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin”

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

GÖREVDEN ALINAN VALİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Görevden alındığını kararname ile öğrenen Çiçekli, BirGün gazetesine yaptığı açıklamalarda kararı değerlendirdi. Üzerindeki kıyafetin tayt değil, bisiklet kıyafeti olduğunun altını çizen Çiçekli, sporu profesyonel düzeyde yaptığını vurguladı:

"Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum. Karar büyüklerimizin takdiridir"

"Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani"

"PEDALLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" şeklindeki soruya ise “Pedal çevirmeye devam” yanıtını verdi. Çiçekli, spora olan tutkusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım."

RECEP YAZICIOĞLU'NU HATIRLATTI

Görevden alınmasına ilişkin “Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun” ifadelerini kullanan Çiçekli, açıklamalarını mesleğin duayen ismi merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu anarak noktaladı:

"Çok detaya girmek, özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizden Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek. O hayattayken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz. Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız."

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Son Dakika Gündem Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    Anlamazlar. 0 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İnsan olmak da mesele bu ülkede.. 0 0 Yanıtla
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