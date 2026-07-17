Ukraynalı genç kadın sporcu Victoriia Terletsha, barfiks üzerinde yaptığı muhteşem performansla sosyal medyayı salladı.
Güçlü kollarıyla Türkçe müziğin ritmine kusursuzca ayak uyduran atlet, barfikste dans ederek izleyenleri büyüledi. Kıvrak hareketleri, olağanüstü denge ve ritim duygusuyla birleşince ortaya adeta bir sanat şovu çıktı.
Zorlu akrobatik hareketleri büyük bir zarafet ve kolaylıkla sergileyen genç kadının performansı, kısa sürede milyonlarca izlenme alarak binlerce beğeni topladı. Hem gücü hem de estetiği bir araya getiren bu etkileyici gösteri, izleyenlerden tam not aldı.
Son Dakika › Spor › Ukraynalı sporcu Türkçe şarkı eşliğinde barfiks çubuğunda dans etti - Son Dakika
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