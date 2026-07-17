Talisca'ya üst üste talipler - Son Dakika
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Talisca'ya üst üste talipler

17.07.2026 21:17
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Fenerbahçe'de geride kalan sezonun en çok gol atan ismi olan olan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda gösterdiği skorer performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, ülkesindeki kulüplerin radarından çıkmıyor. 

TALISCA'YA ÜLKESİNDEN İKİ TALİP

ESPN'de yer alan iddialara göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians ve Gremio, tecrübeli on numarayı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Talisca'ya üst üste talipler

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL

Her iki Brezilya devinin de oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu belirtildi. Ancak transferin önünde büyük bir maliyet engeli bulunuyor. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertli kulüpten kazandığı yüksek yıllık ücretin bu transferi oldukça zorlaştırdığı dile getirildi. 

Talisca'ya üst üste talipler

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Talisca'ya üst üste talipler

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'ya üst üste talipler - Son Dakika

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