Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı

17.07.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşaflı bir kişi, Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi, kaçtı. Olay kamerada.

Adana'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Çarşaf giyip kadın kılığına giren bir kişi, cadde üzerindeki bir iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARŞAF GİYDİ, TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI 

Asayiş ekiplerini alarma geçiren olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gerçek kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Hedef seçtiği iş yerinin önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla dükkana defalarca ateş açtı.

Adana'da Çarşafla Silahlı <a class='keyword-sd' href='/saldiri/' title='Saldırı'>Saldırı</a>

KURŞUN YAĞDIRIP HIZLA KAÇTI 

Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında kurşun yağdıran şahıs, saldırının ardından hızla koşarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, iş yerinde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

POLİS ALARMDA: EŞKAL İNCELEMESİ BAŞLADI 

Olay yeri inceleme ekipleri, kaçan saldırganın geride bıraktığı delilleri titizlikle topladı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri incelemeye alan polis, eşkâli belirlenen çarşaflı şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Yüreğir, Polis, Adana, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Trump’ın başına 10 milyon dolar ödül koydular Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydular
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:26
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
18:19
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 22:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.