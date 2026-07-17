Adana'da Çarşafla Silahlı Saldırı

Adana'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Çarşaf giyip kadın kılığına giren bir kişi, cadde üzerindeki bir iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARŞAF GİYDİ, TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Asayiş ekiplerini alarma geçiren olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gerçek kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Hedef seçtiği iş yerinin önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla dükkana defalarca ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRIP HIZLA KAÇTI

Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında kurşun yağdıran şahıs, saldırının ardından hızla koşarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, iş yerinde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

POLİS ALARMDA: EŞKAL İNCELEMESİ BAŞLADI

Olay yeri inceleme ekipleri, kaçan saldırganın geride bıraktığı delilleri titizlikle topladı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri incelemeye alan polis, eşkâli belirlenen çarşaflı şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.