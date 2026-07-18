Kütahya'da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya\'da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı
18.07.2026 17:12
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İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan T.C., 25 yıl hapis cezasıyla arandı.

Kütahya'da iki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen T.C., tutuklandı. Şüphelinin daha önce halk otobüsünde iki kadını taciz ettiği ve 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

ENİŞTELERİNİN YAPTIĞI REZİLLİĞİ ANLATTILAR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yapılan müracaat üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, iki mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Çocukların, enişteleri olan T.C.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu beyan etmeleri üzerine dosya Ahlak Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı ve titiz çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C., çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI 

Yapılan incelemede şüphelinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak", "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmak", "Kasten Yaralama", "Hırsızlık" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.

3 HAFTA ÖNCE DE TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞ

Şüpheli T.C.'nin yaklaşık 3 hafta önce de Kütahya'da halk otobüsünde 2 kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Çocukların ifadeleri doğrultusunda yürütülen yeni soruşturma kapsamında yeniden yakalanan şüpheli, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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