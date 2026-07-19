5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti - Son Dakika
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5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti
19.07.2026 07:38
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Dünyanın önde gelen 5 bankası, altına ilişkin yeni fiyat tahminlerini açıkladı. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons altında 4.900 dolar öngörürken, HSBC, Bernstein, Saxo Bank ve Bank of America da kısa vadede faiz baskısına rağmen merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının uzun vadede güçlü seyrini koruyacağını değerlendirdi.

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, ABD-İran savaşı, faiz politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, dünyanın önde gelen 5 bankası yeni tahminlerini açıkladı. Goldman Sachs, HSBC, Bernstein, Saxo Bank ve Bank of America, kısa vadede dalgalanma beklese de altının orta ve uzun vadede güçlü görünümünü koruyacağı görüşünde birleşti.

Küresel piyasalarda gözler bir yandan ABD Merkez Bankası'nın faiz adımlarına, diğer yandan merkez bankalarının altın alımlarına çevrildi. Dev finans kuruluşları, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların kısa vadede altını baskılayabileceğini ancak rezerv çeşitlendirmesi, ETF girişleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarının fiyatlara destek vereceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS'TAN 4 BİN 900 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının yüksek miktardaki altın alımlarının fiyatlar için güçlü bir taban oluşturduğunu bildirdi.

Banka analisti Lina Thomas, mayıs ayında gerçekleşen 81 tonluk altın alımına dikkat çekerek üç aylık ortalamaların, 2022 öncesindeki 17 tonluk seviyenin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Jeopolitik ve finansal risklere karşı rezerv çeşitlendirmesini uzun yıllara yayılacak bir eğilim olarak değerlendiren Goldman Sachs, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4 bin 900 dolar seviyesinde korudu.

HSBC'DEN KISA VADELİ BASKI UYARISI

HSBC, altının portföy çeşitlendirme özelliğini sürdürdüğünü ancak yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle kısa vadede belirli bir fiyat aralığında hareket edebileceğini öngördü.

Raporda, ocak sonunda 5 bin 598 dolarla tarihi zirveyi gören altının bu yıl hisse senedi piyasalarıyla benzer hareket ettiği ve geleneksel güvenli liman özelliğinin kısmen zayıfladığı ifade edildi.

Banka buna rağmen merkez bankası alımları, ETF girişleri ve çeşitlendirme talebinin desteğiyle yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni yükselişler bekliyor.

BERNSTEIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Bernstein, ons altının nisan başındaki 4 bin 650 dolar seviyesinden haziran sonunda 4 bin dolara gerilemesine rağmen 2026 yılı ortalama fiyat tahminini yükseltti.

Banka, daha önceki tahminini yukarı yönlü revize ederek ortalama ons altın fiyatını 4 bin 533 dolar olarak açıkladı.

Analistler, yükselen reel faizlerin altın üzerinde baskı yarattığını ancak 2030 yılına ilişkin uzun vadeli beklentilerde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

SAXO BANK'TAN 3 BİN 950-4 BİN 200 DOLAR BANDI

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altının kısa vadede 3 bin 950 ile 4 bin 200 dolar arasında hareket etmesini beklediklerini söyledi.

Raporda, ABD enflasyon verilerinin ardından 4 bin 100 doların üzerine çıkan altının, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve sıkı para politikası endişeleri nedeniyle yeniden 4 bin dolar seviyesine gerilediği belirtildi.

Hansen, piyasalardaki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğini ancak altının gümüş ve platine kıyasla daha güçlü bir görünüm sergileyeceğini ifade etti.

BANK OF AMERICA TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Bank of America ise Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolara çekti.

Banka, fiyat tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen altın madenciliği şirketleri konusunda iyimserliğini korudu.

Raporda, yüksek faiz ortamında yatırımcıların teknoloji hisselerinden farklı sektörlere yönelebileceği, güçlü bilançolara ve nakit akışlarına sahip altın madenciliği şirketlerinin bu süreçte öne çıkabileceği belirtildi.

Dev bankaların tahminleri farklılık gösterse de kurumların ortak beklentisi, yüksek faizlerin kısa vadede altın fiyatlarını baskılayacağı ancak merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin uzun vadede yükselişi desteklemeye devam edeceği yönünde.

Goldman Sachs, Goldman Sachs, Ekonomi, Banka, Hsbc, Son Dakika

Son Dakika Altın 5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti - Son Dakika

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