Japonya, İmparatorluk Yasası'nda Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Japonya, İmparatorluk Yasası'nda Değişiklik Yaptı

17.07.2026 12:41
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Japonya Parlamentosu, imparatorluk statüsünü kaybedenlerin evlat edinilmesine izin verdi.

Japonya Parlamentosu, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda yapılan değişikliği kabul etti.

Kyodo ajansının haberine göre, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi, Temsilciler Meclisinde daha önce kabul edilen yasa değişikliğine onay verdi.

İmparatorluk Hanedan Yasası'nda yapılan kapsamlı revizyonla, geçmişte imparatorluk statüsünü kaybeden hanedan ailesinin eski üyeleri arasında 15 yaş ve üzerindeki erkeklerin imparatorluk ailesine evlat edinilmesine izin verildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, imparatorluk ailesinin kadın üyelerinin halktan biriyle evlenmeleri halinde imparatorluk statülerini koruyabilmelerine imkan tanındı.

Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar, imparatorluk ailesi üyesi statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu.

Buna karşın imparatorluk tahtının yalnızca baba tarafından imparatorluk soyuna mensup erkeklere geçmesini sağlayan mevcut veraset sistemi değiştirilmedi.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde, taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından erkek soyu üzerinden sürdürüldü.

Kaynak: AA

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