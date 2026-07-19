Engellilere Hızlı Araç İthalat Süreci - Son Dakika
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Engellilere Hızlı Araç İthalat Süreci

19.07.2026 10:15
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Ticaret Bakanlığı, engellilerin gümrük vergisiz araç ithalatını hızlandırmak için randevu sistemi başlattı.

Ticaret Bakanlığı, ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatına ilişkin komisyon başvurularında süreci hızlandırmak amacıyla Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) kapsamında e-Devlet üzerinden randevu uygulamasını hayata geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin başvuru süreçlerini daha hızlı ve planlı hale getirmek amacıyla dijital bir uygulamayı daha devreye aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiği, bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alındığı belirtildi.

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulamaya alınacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmelerinin, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandığı ifade edildi. Engelli vatandaşların kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesinin, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesinin ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğini vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilere Hızlı Araç İthalat Süreci - Son Dakika

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