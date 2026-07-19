İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

19.07.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesinde, suçlamaları reddetti. Ahbap'la deprem döneminde para değil bilgi alışverişinin olduğunu savunan Uğur, Haluk Levent'le 2023'ten sonra yan yana gelmediğini söyleyerek, "Tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen Uğur'un ifadesi tamamlandı. Uğur ifadesinde, Ahbap Derneği ile ilişkisinin olmadığını savundu.

AHBAP'LA PARA ALIŞVERİŞİ İDDİALARINI REDDETTİ

Ahbap ile para alışverişinin olmadığını iddia eden Uğur, Kahramanmaraş depremleri döneminde bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi. Uğur şu ifadeleri kullandı: "Ahbap'ın mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgim yoktur. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık.

Tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır.

İnsanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştı."

"HALUK LEVENT'İN DAVETİ ÜZERİNE HATAY'A GİTTİK"

İfadesinde medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Uğur, Babala TV’de SGK’lı olarak çalıştığını, Osis Yapım’da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV’nin ise annesi üzerine kayıtlı aile şirketi olduğunu söyledi.  Deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımları Uğur’a sorulan başlıklar arasında yer aldı. Deprem günü İstanbul’da iletişim imkânlarının güçlü olması nedeniyle yardım organizasyonlarına destek vermeye çalıştıklarını anlatan Uğur, Haluk Levent’in daveti üzerine Hatay’a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını söyledi.

"AKTARDIĞIMIZ ŞEY PARA DEĞİL BİLGİDİR"

Uğur, sonrasında İstanbul’a dönerek yardım yayınları yaptıklarını, bu yayınların alt bantlarında AFAD ve Ahbap Derneği’nin teyitli IBAN numaralarını paylaştıklarını ifade etti. Bazı röportajlarda geçen “para topluyoruz” ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Uğur, “Aktardığımız şey para değil bilgidir.” savunması yaptı.

"HALUK LEVENT'LE 2023'TEN SONRA YAN YANA GELMEDİK"

Uğur’a, Ahbap Derneği ve dernek yönetimiyle ilişkisi de soruldu. Uğur, Haluk Levent dışında Ahbap Derneği’nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını savundu. Haluk Levent’i ilk kez 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını belirten Uğur, 2022 yılında yeniden bir programda bir araya geldiklerini, deprem sonrası 7 Şubat 2023’te Hatay’da görüştüklerini, sonrasında ise bir daha yan yana gelmediklerini ifade etti.

Uğur, Ahbap Derneği’nin faaliyetlerinde görev almadığını, yalnızca deprem döneminde diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap’ın da iletişim ve IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi.

"AHBAP'IN PARASININ NASIL KULLANILDIĞINI BİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Uğur, Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kendilerini arayarak bağış yapmak isteyen kişilerin beyan ettiği rakamları not aldıklarını belirten Uğur, Ahbap, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık 60 milyon TL civarında bağış yapılmış olabileceğini tahmin ettiklerini; ancak bu rakamın bağışçıların beyanına dayandığını, gerçekten bağış yapılıp yapılmadığını bilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Uğur, Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına dair herhangi bir şüphesinin olmadığını ve herhangi bir usulsüzlüğe şahit olmadığını da savundu.

İfadede Oğuzhan Uğur’a, Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket yapılanması da soruldu. Uğur, Babala TV’yi YouTube üzerinden kendisinin hayata geçirdiğini, hedefinin “yeni medya” oluşturmak olduğunu anlattı. Babala TV’nin içerikleri siyaset ve toplumsal olaylara kayınca eğlence içerikleri için Babalayka TV’yi kurduklarını belirten Uğur, bu yapının finansal olarak büyümeyeceğini düşündükleri için kardeşi üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Osis Yapım için ise İlker Ayrık ve ortaklarıyla kurulan bir medya şirketi açıklaması yapan Uğur, Babala TV’nin YouTube gelirlerinin 2021’den beri ortaklar arasında pay edildiğini ifade etti.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

"EVİ KREDİ İLE ALDIM"

Soruşturma kapsamında, Babala TV hesabından 5 Ocak 2024 tarihinde Emin Altuğ Özkan isimli kişiye gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy Ömerli’deki River Oak Villaları’ndan alınan taşınmaz da Uğur’a soruldu.

Uğur, Gain Medya Grubu ile yaklaşık 30 milyon TL’lik program anlaşması yaptıklarını, ilk ödemedeki miktarın daha yüksek olmasını talep ettiklerini, bu parayla ev ve araç alma niyetinde olduklarını söyledi. Evin krediyle alındığını ve kredi ödemelerinin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca 1 Kasım 2024’te Oğuzhan ve Tuğrul Uğur’un şahsi hesaplarına yatırılan toplam 6,5 milyon TL nakit ile bu tutarların kısa süre içinde Babala TV’ye “avans iadesi” olarak aktarılması da soruldu. Uğur, söz konusu nakdin ev tadilatı, vergi borçları ve çalışan maaşları nedeniyle alınan borç para olduğunu savundu.

"30 MİLYONLUK DEĞİL, 9,7 MİLYONLUK ARAÇ ÖDEMESİ

Babala TV hesabından Muammed Emre Gökmen isimli kişiye “34 FBZ 403 araç satın alma” açıklamasıyla yapılan 9 milyon 700 bin TL’lik transfer de ifadenin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Soruşturma birimleri, aynı tutarın banka tarafından iade edilip tekrar gönderilmesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon TL’lik yapay işlem hacmi oluştuğu değerlendirmesini Uğur’a sordu.

Uğur ise bu işlemin araç alımına ilişkin ödeme olduğunu, isim yanlışlığı nedeniyle banka tarafından iki kez iade edildiğini savundu. Üç kez işlem yapılmasının toplam paranın 30 milyon TL olduğu anlamına gelmediğini belirten Uğur, “Para totalde 9 milyon 700 bin TL’dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir.” dedi.

"ŞİRKETİN PARA HAREKETLERİ AHBAP'LA UZAKTAN YAKINDAN İLGİLİ DEĞİL"

Uğur’un ifadesinde değerlendirmelerden biri de şirket hesap hareketlerine ilişkin oldu. Uğur, şirketlerinden ve şahsi hesaplarından yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile “uzaktan yakından ilgisi olmadığını” savundu.

Bu hareketlerin tamamen kendi ticari işleyişlerine ilişkin olduğunu, hesap hareketlerine konu paraların muhasebeleştirildiğini ve Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur, herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadığını, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimi olmadığını, herhangi bir örgütün varlığından haberdar olmadığını ve örgüte dahil olmadığını beyan etti.

AHBAP BAĞLANTISINI REDDETTİ

Oğuzhan Uğur, ifade sonunda suçlamaları kabul etmediğini belirterek Ahbap Derneği ile bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Uğur, Ahbap Derneği’ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap’a bağış yapılmasını istemediğini, AFAD ve Kızılay için de destek paylaşımları yaptığını söyledi.

Haluk Levent’le 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini belirten Uğur, 2024 ve 2025 yıllarında Haluk Levent’in kendisini toplam üç kez aradığını, bu görüşmelerin de çıkarmayı planladığı şarkı ve genel konularla ilgili olduğunu savundu.

İfade tutanağında Uğur’un müdafilerinin de ortak beyanı yer aldı.  Avukatlar; ev-ofiste gece arama yapılmasına ilişkin koşulların somut şekilde ortaya konulmadığını, el konulan dijital materyaller bakımından hukuka aykırılıklar bulunduğunu ve bu yolla elde edilecek delillerin geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Müdafiler ayrıca Uğur’un şirket ve şahsi hesaplarına ilişkin kayıtların resmi belgelerle incelenebileceğini, bu kayıtların müvekkillerinin suçla ilişkilendirilemeyeceğini ortaya koyacağını belirterek serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, 3. Sayfa, Kızılay, Magazin, Güncel, Deprem, Ahbap, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ronaldvdbergh74@gmail.com [email protected]:
    baraj şimdi patlar 9 2 Yanıtla
    Mustafa Yücel Mustafa Yücel:
    yarın sabah patlar tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderince 4 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
Eski sevgili dehşeti Evine tırmandı, yetmedi “İhanet ettin“ diye bağırıp... Eski sevgili dehşeti! Evine tırmandı, yetmedi "İhanet ettin" diye bağırıp...
Onların mesaisi şimdi başladı Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası
Bir aldatma vakası daha Sonu çok kötü bitti Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya’yı tedirgin edecek uyarı 5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı
Yer: Diyarbakır Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı 20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
Zaman çok hızlı geçiyor Aliye’deki Arda’nın son hali inanılmaz Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay

20:17
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
19:58
Fenerbahçe’de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması İşte son durumları
Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları
19:34
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a izin yok
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:25
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak Beşiktaş’ın yıldızı için yeni teklif
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
18:57
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
18:46
Haluk Levent’i, Ahbap’ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
18:37
Lamine Yamal’dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
17:54
Aziz Yıldırım verdiği ’’İki büyük golcü’’ sözünü tutuyor İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
17:25
Fenerbahçe’de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
17:17
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
16:43
6-4’lük maç sonrası olay paylaşım 24 saniye içerisinde sildi
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
16:27
Tekel bayiyi dualarla açmıştı İmam kendini böyle savundu
Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:52
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:20
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:20:38. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.