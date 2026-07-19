Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devi Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmed Kutucu, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ ADRESİ ÇAYKUR RİZESPOR

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, '' Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı. Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.'' denildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu.