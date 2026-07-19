Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
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Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
19.07.2026 18:57
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Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun yeni durağı belli oldu. Çaykur Rizespor, Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig devi  Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmed Kutucu, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ ADRESİ ÇAYKUR RİZESPOR

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, '' Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı. Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.'' denildi. 

Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu. 

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
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