Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek
19.07.2026 22:01
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin, ABD'nin New York şehrindeki final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek - Son Dakika

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