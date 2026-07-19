FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin, ABD'nin New York şehrindeki final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi
1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
Son Dakika › Dünya Kupası › Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek - Son Dakika
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