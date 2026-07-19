Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin, ABD'nin New York şehrindeki final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.