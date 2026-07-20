Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler - Son Dakika
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Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
20.07.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı memurların suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 27'si kamu görevlisi toplam 50 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, gümrük geçişlerine ilişkin kamera kayıtları, HTS incelemeleri ve şüpheliler arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda memurların uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro rüşvet istedikleri görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgi aldıkları belirlendi. Bu kapsamda suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Memurların rüşvet yazışmaları! <a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

HESAPLAR ARASINDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU SEVKIYATINA İLİŞKİN KAMERA KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü. Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi. Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ İLE RÜŞVET PAZARLIĞI MESAJLARA YANSIDI

Ortaya çıkan mesajlaşma kayıtları, sınır kapılarındaki denetim mekanizmalarını aşmak için kurulan rüşvet çarkının nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla belgeledi. Yazışmalarda uyuşturucu sevkiyatının maliyeti, dağıtılacak rüşvet miktarları ve zehir tacirlerine kalacak net kârın ince ince hesaplandığı görülüyor. Mesajda, X-ray görevlilerine "100", kapı görevlilerine "60" birim ödeme yapılacağı belirtilirken, kendi komisyonlarını da işin içine katarak toplam giderin 270 bin dolar olduğu hesaplanıyor.

Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri Güler Sabri Güler:
    vah güzel Ülkem 0 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    13 milyon para 0 0 Yanıtla
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