Aydın'da Sahte Ürün Operasyonları - Son Dakika
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Aydın'da Sahte Ürün Operasyonları

Aydın\'da Sahte Ürün Operasyonları
20.07.2026 18:21
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Aydın'da sahtecilik operasyonlarında 1.9 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi; 2.7 milyon TL ceza.

Aydın'da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik son bir ayda düzenlenen 9 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin 100 TL olan etiketsiz ve tağşiş ürün ele geçirilirken, ürün sahiplerine toplam 2 milyon 695 bin 361 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 19 Haziran-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin 100 TL olan çok sayıda etiketsiz ve tağşiş gıda ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda bin 376 litre etiketsiz tağşiş zeytinyağı, 138 kilogram etiketsiz bal, 396 kilogram etiketsiz kuru incir, 500 kilogram etiketsiz sucuk, 525 kilogram tağşiş salça ile 90 kilogram etiketsiz zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak ürün sahibi şahıslar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, toplam 2 milyon 695 bin 361 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve sahtecilikle mücadelenin etkin şekilde sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Sağlık, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Sahte Ürün Operasyonları - Son Dakika

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